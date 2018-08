Utazási, nyaralási tippek kezdőknek és haladóknak – Így tedd élvezetessé a szabadidődet

A lehető legkevesebb macerával, gyorsan és könnyedén szeretnél mindent elintézni a nyaraláshoz? Utazz, kapcsolódj ki és add át magad a pillanatnak!

Vedd meg a vonatjegyedet a fotelből

Mindent elintéztél a nyaraláshoz, már csak a vonatjegyek vannak hátra? Ahhoz, hogy a nyári szezonban biztosan legyen ülőhelyed, érdemes előre megváltanod a jegyed, de megértjük, ha semmi kedved külön ezért elcammogni a pályaudvarra. Intézd gyorsan és egyszerűen a jegyvásárlást a fotelből, és fizess pillanatok alatt: ha online intézed a jegyvásárlást, akkor kedvezményesebben juthatsz hozzá a vonatjegyedhez és a MÁV újításának köszönhetően már arra is van lehetőséged, hogy a bankkártyád adatait se kelljen mindig bepötyögnöd. Szó szerint néhány pöccintés és pár másodperc alatt megveheted a jegyedet, amit a telefonod képernyőjén felmutatva érvényesíthetsz a vonaton. Most ráadásul nemcsak kényelmesebb lett a jegyvásárlás, hanem akár még nyerhetsz is az online jegyvásárlással.

Készülj fel a váratlan helyzetekre

Egy biztos: a pénztárcánk nem mindig van nálunk, de a mobilunk jó eséllyel állandóan. Éppen ezért légy előrelátó, és készülj fel azokra a helyzetekre is, amiknek megoldása készpénz nélkül a ’90-es években még egyenesen elképzelhetetlen lett volna. Útközben elszakadt a ruhád, tönkrement a cipőd, de nincs nálad a pénztárcád? Indulás előtt töltsd le a telefonodra az egyik mobilfizetés appot (tipp: a Simple alkalmazás bármely bank ügyfelének elérhetővé teszi a mobilfizetést), így széles mosollyal kosarazhatod ki a váratlan helyzeteket: irány a legközelebbi bolt, és intézd a nem várt kiadásokat a mobiloddal.

Strandolj felesleges kacatok nélkül

Aktívan szeretsz pihenni? Vagy épp ellenkezőleg, reggeltől estig a strandon sütteted a hasad? Bármelyik kikapcsolódási formát választod, biztos, hogy napközben szükséged lesz pénzre, és bár a készpénz már a múlté, az sem túl komfortos, ha azon kell aggódnod, hogy mikor veszíted el, vagy törik össze a bankkártyád. Mivel a mobilodat jó eséllyel mindenhova magaddal viszed, kösd össze a kellemeset a hasznossal: töltsd le a Simple appot, és a telefonoddal – csak úgy, mint egy paypassos bankkártyával – egyetlen érintéssel fizethetsz. Megveheted a strandbelépőt, a strand büfében is vásárolhatsz a telefonoddal, de vízi biciklit, vagy jet-skit is kölcsönözhetsz a mobiloddal minden olyan helyen, ahol paypassal is lehet fizetni.

Szórakozz önfeledten

Akár szórakozni, akár nyaralni megyünk, a nagy pénztárcák a kis ridikülökben minden helyet kisajátítanak maguknak, ráadásul még azon is aggódhatsz, el ne lopják. Ha a koncerteken, vagy egy szabadtéri bulin nem szeretnél a készpénzzel bajlódni, akkor hanyagold az aprópénztől súlyos pénztárcádat, és helyette fizess a mobiloddal! Ha telefonodon van Simple alkalmazás, elég csak arra figyelned, hogy feltöltsd a telefonod akkumulátorát, és még a púdernek, rúzsnak, meg a parfümödnek is marad hely a kistáskádban.