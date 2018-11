M2 Mikulás Expressz indul (x)

2018. DECEMBER 7-ÉN, 8-ÁN ÉS 9-ÉN

HA MIKULÁS, AKKOR VASÚTTÖRTÉNETI PARK!

Minden évben csillogó gyerekszempárok, mosolygós arcocskák kíséretében gördül be az M2 Mikulás Expressz a Nyugati pályaudvarról a Vasúttörténeti Parkba. Idén, december elején ismét megrendezésre kerül a már tradíciónak számító mikulás rendezvény Budapesten, a Tatai utca végén.

A rendezvény csupa izgalmakat tartogat a legkisebbeknek és legnagyobbaknak egyaránt: karácsonyi díszekben pompázó gőzmozdonnyal utazhatnak, manócskák kísérik őket a mesés Mikulás- és adventi ceremónia helyszínére, a Vasúttörténeti Park Orient csarnokába, majd kezdetét veszi az ünnepség, ahol a főszerep nem másé, mint a Mikulásé! Ráadásul idén segíteni is kell a Mikulásnak, hiszen manócskái elcsentek néhány dolgot, amelyek nélkül nem lehet teljes a karácsony!

Az Orient csarnok színpadán Kovácsovics Fruzsina és zenekara várja a gyerekeket és persze a Nagyszakállút. A Mikulás csodás vasparipával érkezik a csarnokba, hogy minden gyermeknek egy-egy kedves szóval és egy minden jóval megtelt mikuláscsomaggal kedveskedjen. A csomagok kiosztása után lehetőség van közös fotózásra vele és főmanójával.

A gyerekek mindemellett találkozhatnak Süsüvel, a sárkánnyal, a Tévé Macival is, sőt bekukkanthatnak a Maci Pecóba, valamint rajzolhatnak az óriás-színezőtáblára, és kipróbálhatják, milyen a Hetedhét kaland híradósának lenni!

Az Orient csarnok a fentieken kívül is kínál még számos, izgalmas gyerekprogramot, illetve további adventi meglepetés is várja a látogatókat.



Az M2 Mikulás Expresszek indulási időpontjai:

I. előadás: december 7., péntek délelőtt (FIGYELEM! Csak óvodai és iskolai csoportoknak!)

Vonat indul a Nyugatiból: 9:55

Vonat visszaindul a Parkból: 13:06

II. előadás: december 7., péntek délután

Vonat indul a Nyugatiból: 13:55

Vonat visszaindul a Parkból: 17:25

III. előadás: december 8., szombat délelőtt

Vonat indul a Nyugatiból: 9:55

Vonat visszaindul a Parkból: 13:03

IV. előadás: december 8., szombat délután

Vonat indul a Nyugatiból: 14:25

Vonat visszaindul a Parkból: 17:41

V. előadás: december 9., vasárnap délelőtt

Vonat indul a Nyugatiból: 9:55

Vonat visszaindul a Parkból: 13:03

VI. előadás: december 9., vasárnap délután

Vonat indul a Nyugatiból: 14:25

Vonat visszaindul a Parkból: 17:41

A jegyek online megvásárolhatók a rendezvényt megelőzően ezen a weboldalon, illetve nyitvatartási időben a Vasúttörténeti Park irodájában lévő főpénztárban.

A vonatjegyek ára felnőtteknek és gyermekeknek egységesen 3700 Ft/fő.

További információk a www.vasuttortenetipark.hu és a www.facebook.com/vasuttortenetipark oldalakon.