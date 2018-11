Felhőtlen kikapcsolódás paradicsomi környezetben – Luxus Wellness Apartman, Békéscsaba (x)

Luxus felsőfokon

A Viharsarok legnagyobb városában, Békéscsabán, a centrumtól 5 percre találjuk a Luxus Wellness Apartmant, amely rengeteg kényelmi extrával várja vendégeit. Különleges helyre csöppenünk, hiszen az épület egyedi kialakítása miatt itt nincsenek külön szobák, minden egy légtérben helyezkedik el, így megőrizve a ház kellemes és tágas atmoszféráját. A családias hangulatot a 4+2 férőhelyes apartman biztosítja, ahol természetesen a házi kedvencek is szívesen látott vendégek. Sőt, még társaságuk is akad, hiszen egy óriás tengeri akvárium is helyet kapott a szálláson.



Szauna és jacuzzi télen-nyáron

Az apartman büszkesége, a wellnessrészleg mindenkit levesz a lábáról! Békéscsabán ugyanis a luxusszállás mellé gondtalan pihenés és relaxáció is várja a vendégeket. A felejthetetlen élményekről szauna és egész évben 36-39 °C hőmérsékletű jacuzzi gondoskodik, míg a kültéri medence napozóterasszal, nyakzuhannyal kényezteti a vendégeket. A gasztronómia szerelmeseinek jó hír, hogy akár a szabadban is hódolhatnak szenvedélyüknek, hiszen lehetőség van grillezésre, bográcsozásra, tárcsán sütés-főzésre vagy egy egyszerű szalonnasütésre (utóbbihoz a tűzifát természetesen az apartman biztosítja). Ha pedig szeretnénk kipróbálni a város éttermi kínálatát, akkor a legközelebbi, nem saját étterem 300 méter távolságra található az apartmantól.

A pihentető wellness és finom ebéd után érdemes megismerni a környék látnivalóit, amihez segítség lehet, hogy Békéscsaba belvárosában több helyszínen is kedvezményben részesülnek az apartman vendégei. Egy finom cappuccino a Jankay kávéházban, majd tárlatvezetés a Munkácsy Mihály Múzeumban ideális program lehet a felnőtteknek, a gyerekkel érkező családoknak pedig a Meseház nyújt felejthetetlen élményeket.

Az Év Szállása 2017 abszolút fődíjasa

Az Apartman a „Kiváló Szálláshely” kitüntetés mellett 2017-ben elnyerte a szallas.hu Év Szállása díjának abszolút fődíját.

„Az idei Év Szállása verseny bizonyítja, hogy az egyediség és a mintaszerű működés nem mindig a mérethez és nagy szobaszámhoz köthető. A 2017-es Év Szállása verseny abszolút fődíját elnyerő békéscsabai Luxus Wellness Apartman egyedi megvalósítása példaértékű lehet bármely kategóriában, amit a kimagasló értékelések is alátámasztanak.” (Szigetvári József, a Szallas.hu ügyvezetője)

Ez a kitüntetés garancia arra, hogy az ide érkező vendégek valóban a legjobb minőségű kikapcsolódást kapják a Luxus Wellness Apartmanban.

