Fapados vagy hagyományos? Ezért sem mindegy

Fapadosból vissza a hagyományos légitársasági modellre? A kétezres évek közepétől rohamosan terjedtek a fapados légitársaságok, alacsony jegyárakat és sok új célállomásokat kínálva. Azóta azonban sokan rájöttek, hogy az alacsony jegyárak mellett több esetben ott vannak a hozzáadódó költségek, külön kell fizetni a csomagokért, az ülőhely választásért és az is drágábbá teheti az utazásokat, hogy a nem központi repterek elérésének költségei is emelhetik a jegyárakat – hogy a fedélzeti fogyasztásról ne is beszéljünk. A beszállítás is hozhat kellemetlen perceket a fapados járatoknál, és a sűrűn elhelyezett székeket nem mindenki tartja vállalhatónak. Ha ezeket a kényelmetlenségeket hozzátesszük a jegyárakhoz, nem lehet csodálkozni azon, hogy egyre többen találnak vissza a hagyományos légitársaságok kínálta nyugalomhoz, kényelemhez.

Azok, akik nem kedvelik a minimál szolgáltatásokat és garanciát akarnak a kényelemre, a legtöbb esetben megfizetik a hagyományos légitársaságokat, hiszen ők tekintettel vannak az ár-érték arányra. Az utasok igényeit figyelembe véve az EL AL Izraeli Légitársaság október közepétől visszaáll a hagyományos modellre és felhagy a 2014-ben bevezetett UP névre keresztelt fapados rendszerrel. Ezután a teljes szolgáltatást nyújtó hagyományos fedélzeti ellátás minden kényelmet megad majd az utazóknak: a központi terminálokon utashídról történik a beszállítás, a gépek új székeket kapnak, USB csatlakozóval ellátott ergonomikus ülésekben élezhetik az utasok a repülést. Wifi is rendelkezésre áll majd és természetesen business osztályra is lehet jegyet váltani. A Magyarországon 1989 óta jelen lévő izraeli EL AL-t sokan a világ legbiztonságosabb légitársaságának tartják alkalmazott eljárásaik, a saját biztonsági személyzet és az általuk használt legmodernebb technikai eszközök miatt.

A magyar utazók 2017-ben „Az én légitársaságom” internetes szavazáson az összesített pontszámok alapján az EL AL-t választották kedvenc légitársaságuknak. Nemcsak üzleti utak alkalmával népszerűek a cég járatai, hanem az Izraelbe látogatók közül azok is az EL AL gépeivel repülnek, akik garantáltan kényelmesen szeretnének utazni és fontos számukra a megfelelő ár-érték arány. Akik pedig még nem jártak Izraelben, nekik mindenképpen érdemes igénybe venni a légitársaság szolgáltatásait, hiszen a csodás országban rengeteg a látnivaló: mesés tájak, történelmi helyszínek, nyüzsgő városok és a Szent Föld hagyatéka mind-mind hívogató.