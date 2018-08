Élő nyári Chopok (X)

Gyerünk Chopokra! A mondat, melyet inkább év elején szoktam mondani, családomat a nyár közepén meglepte, ugyanis a kiváló sípályákon való mókázás jutott eszükbe. A kérdésük:„mit fogunk ott nyáron csinálni” azonban nem hozott zavarba. „Higgyétek el, megéri!” – kacsintottam mosolyogva a kissé meghökkent arcukra. Amikor pár nap múlva látták, és átélték, lenyűgözte őket a környezet!



Alig pakoltunk ki a szállodában Jasnában, a két szünidős gyerekünk rohant a Fehér zarándokhelyre (Biela púť). Mivel már az autóból látták a nyüzsgést a népszerű Happy End étterem feletti Maxiland Summer Parknál, rohantak a trambulinok, aquazorbok és légvárak felé. Alig értük őket utol, és máris elcsábított minket az alatta levő tó. Nejemmel nem is gondoltuk, hogy a magashegyi szabadságunkat csónakban evezéssel és vízibiciklizéssel kezdjük… de miért is ne?



Pazar kilátások után

Másnap reggel irány a Gyömbér-csúcs! Amíg a család többi tagja sóhajtozott és ellenkezett, hogy a Alacsony Tátra legmagasabb csúcsa leküzdéséhez nincs kondijuk, orruk elé lengettem a Gopads lehetőséget. – Kedveseim, nyugi, gerincmenet lesz! Energiátokra csak akkor lesz szükség, miután méltóztattok kiszállni a Funitel felvonó kényelmes székeiből a Chopok csúcsán! – nyugtattam meg a helyzetet. A rajongásnak ezután sem lett vége, hiszen a kétezres magasságban elénk táruló panoráma egyszerűen lenyűgöző volt. Visszaérkezés után sokáig a látottak hatása alatt voltunk, és élveztük a jól megérdemelt pihenést a Rotunda étterem napfényes teraszán, a Demián sárkány jóindulatú felügyelete alatt. A program másnapra így egyértelmű lett. A demiáni kincsek háromfejű őrzője titkainak leleplezése a chopoki Sárkányparkban (Drakopark). Mivel olyan titkokról van szó, amelyet mindenkinek egyedül kell felfedeznie, nem is árulok el többet! Talán csak annyit, hogy a játékos kirándulás során remekül szórakoztunk.



Történelem és adrenalin



A Chopoknak van azonban szintén érdekes és a modern felvonókkal könnyen elérhető déli oldala is. Gyerünk a hegyi kisautókra! – dumáltak rá a fiúk. A neten már elolvasták, hogy ez az attrakció Chopok mindkét oldalán kínálkozik. A több mint 2,5 kilométeres pályán valóban elegendő szórakozást és adrenalint éltünk át. A gyerekek figyelmes szemei Kosodrevinaban persze észrevették a kuriózumnak számító régi felvonót, aminek nem éppen hagyományosan, oldalra fordított kettős ülőkéje van. Ez egy olyan felvonó, amely akkoriban vitte fel az embereket, amikor még nagyszüleik a világon se voltak. Hogy megvédjem magam a további faggatástól, a következő hadjáratunkat a Von Roll Felvonó Múzeumba irányítottam. A fiúk nem győztek csodálkozni, hogy lehettek abban a korban ilyen eszközök, méghozzá nálunk. Volt olyan is, ami akkoriban unikumnak számított. Hiszen a mai Funitel sincs még mindenhol, tettem hozzá. Erre a tényre kicsit büszkék is lettek, de lehet is mire! Ennyi gyönyörűség és szórakozás kevés helyen megtalálható.