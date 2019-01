10 ok, amiért minden nőnek ki kell próbálnia az egyedül utazást – legalább egyszer az életben!

Még ha elsőre félelmetesnek hangzik is, az egyedül utazás egy olyan élmény, amit tényleg minden nőnek ki kell próbálnia egyszer. Nem csoda, hogy trendi lett az utóbbi időben, főleg a 18 és 34 év közötti nők között. Vagy emlékezzünk csak Julia Roberts csodás kalandjaira Liz Gilbertként, az Ízek, imák, szerelmekből. Nem beszélve a pár éve bemutatott Vadon című filmről, amiben Reese Witherspoon alakítja az író Cheryl Strayedet, aki igazi spirituális megvilágosodást köszönhet több hónapos túrázásának. Nézzük, mikben lehetünk többek az egyedül utazás által!

1. Alkalmazkodóbbá válunk

Nem várt fordulatok, rossz utcai kaja, törölt járatok, összekevert buszok… ezek mind olyan kellemetlenségek, amelyek nagy valószínűséggel megesnek az egyedül utazóval. De ha ezekkel megbirkózunk (márpedig higgyük el, meg fogunk), utána az életben is könnyebben vesszük majd az akadályokat, sőt bizonyos dolgok csak úgy lepattannak majd rólunk!

2. Nagyobb lesz az önbizalmunk

Az előző pontból következik: ha könnyebben oldunk meg problémákat, magabiztosabbak leszünk az élet minden területén.

3. Jobban megismerjük magunkat

Vannak az utazásnak olyan részei, amikor teljesen magunkra maradunk. Ez egyáltalán nem egy szomorú dolog! Ilyenkor használjuk ki az alkalmat, hogy csak a saját gondolatainkra és véleményünkre támaszkodunk, és hogy senki nem befolyásol minket. Azt is felfedezhetjük, hogy mennyire kellemes társaság vagyunk saját magunkkal, és hogy milyen zseniális is a humorunk!

4. Ledöntjük a tabukat

Évszázadokon át a férfiak kiváltsága volt az egyedül utazás. Nem találunk a történelemben, se a filmekben sok női Indiana Jonest. De miért kéne ennek így maradnia? Ha egyedül utazásra adjuk a fejünket, bebizonyíthatjuk, hogy a nőnek nem csak a kályha mellett van a helye!

5. Kilépünk a komfortzónánkból

Hogy erre miért van szükség? Ha elhagyjuk a megszokott dolgokat, akár csak egy kis időre is, más megvilágításba helyeződnek a dolgok, az egész világot máshogy látjuk majd.

6. Kipipálhatjuk a bakancslistánk pontjait

Biztos a te bakancslistádon is szerepel olyan dolog, amit nem tudsz helyben megvalósítani. Szörfözés Ausztráliában, ősi templomok meglátogatása Indiában, lenézni New York városára az Empire State Building tetejéről… csak elhatározás kérdése. Az utazás célt is adhat a mindennapoknak, például a kitűzött cél miatt a spórolás is könnyebben megy majd.

7. Az ehetsz és ihatsz, amit csak akarsz

Ha egyedül utazol, senkinek nem kell megfelelned. Nyugodtan otthon hagyhatod a diéta megszorításait, és azt eheted, amit megkívánsz. És ugye te sem pazarolnád az időt, hogy Rómában szénhidrátmentes ételek után kutass, amikor várost is nézhetsz?

8. Felértékelődnek az otthoni kapcsolataid

Nem titkoljuk, lesznek olyan pillanatok, amikor majd’ meghalsz, hogy megoszthasd az aktuális élményt a szerelmeddel vagy a barátaiddal. Ezek a percek arra jók, hogy még jobban megbecsüld a kapcsolataidat, de akár arra is rájöhetsz, hogy melyik kapcsolat nem őszinte, ha az adott embernek nem érzed a hiányát.

9. Nem lesz dráma, se hiszti

Miközben egyedül utazol, és állandóan boldogulnod kell valamivel, nem lesz időd feleslegesen kiborulni vagy hisztizni, mert nem engedheted meg magadnak. Még jobb, hogy senki más hisztijét sem kell elviselned!

10. Te vagy a főnök

Hogy melyik nap mit csinálsz, merre indulsz, mennyi időt töltesz városnézéssel vagy strandolással, csak rajtad múlik! Ennél pedig nincs felszabadítóbb érzés.

Forrás: WorldLifestyle