Egerszalók gyógyító vize

A Laskó patak vidékét ma már sokan csak Gyógyvizek völgyének hívják. Nagyon is találó és jogos ez a név, hiszen egymás követik itt azok a különleges és híres meleg vizű gyógyforrások, amik a legkülönfélébb panaszokra kínálnak gyógyírt. A Gyógyvizek völgyének települései azonban nem ősi „fürdővárosok”, hiszen először csak 1961-ben tört a felszínre itt meleg víz egy olajfúrás nyomán. Sokáig kiaknázatlanul maradt a természeti kincs, és csak egy igen kezdetleges, bár azóta is sok szeretettel emlegetett fürdő szolgálta a helyieket, akik szívesen mártóztak meg forrás vizében, mert azt tapasztalták, hogy az számos testi bajukra enyhülést nyújt. Azóta több tudományos elemzést is végeztek az Egerszalók és Demjén környéki vizeken, és hivatalosan is bebizonyosodott, hogy valóban kiváló egészségmegőrző és regeneráló hatásuk van!

Az ivókúrákhoz is kitűnő egerszalóki és a demjéni termálvíz meglehetősen hasonló: az előbbi kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos víz jelentős kéntartalommal, míg az utóbbi a hivatalos leírás szerint natrium-kalcium-hidrogénkarbonátos, kemény fluoridos, kénes termálvíz. Ebből adódóan elsősorban gyulladásokra és ízületi panaszokra kiváló elsősorban, de az 1987-89-ben elvégzett klinikai vizsgálatok szerint ennél bővebb a vele kezelhető testi bajok köre. Ez alapján a Gyógyvizek völgyében enyhülést kereshetünk

– izületi betegségekre

– csont-, izom-, ínbetegségekre

– gerincbetegségekre

– idegrendszeri betegségekre

– idegzsábára és ideggyulladásra

-anyagcsere (köszvény, cukorbetegség) és mozgásszervi betegségekre

-vegetatív idegrendszer zavaraira

-kötőszöveti és bőrbetegségek ízületi elváltozásaira

-meddőségre, vérzészavarokra és nőgyógyászati természetű gyulladásokra.

Az Egerszalók környéki gyógyvizek nem egyszerűen jótékony hatásúak, hanem hazánk legjobbjai közé tartoznak, hiszen 1992-ben, amikor Egészségügyi Minisztérium hivatalosan is elismerte gyógyhatású termálvíznek ezt a természeti kincset, akkor a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb minősítést ítélte oda neki.

Ma már a Laskó patak völgye nem csak egy bájos vidék, ahol a gyógyító hatású termálvíz a helyien örömét és gyógyulását szolgálja, hanem egy minden igényt kielégítő élményközpont is, ahova több százezren járnak évente kikapcsolódni. 2016-ban az egerszalóki fürdő és környéke gyógyhely címet nyert, és a völgy természeti kincsére épült kitűnő szállodák és fürdők európai színvonalú szolgáltatásai remek összhangba hozták az idelátogatók számára a felfrissülés, a wellness és a gyógyító-regenerálódó időtöltés lehetőségeit, és ezzel mára a gyógyvizek bájos völgye hazánk egyik legnépszerűbb pihenőhelyévé vált.