Derűs és nyüzsgő ősz és tél Máltán (x)

Nyár végén, szeptember és a hűvösebb időjárás közeledtével az északi országok megkezdik az átállást a „téli üzemmódra”; ahogy George R.R. Martin mondja a Trónok harcában: „Közeleg a tél.” Ám a tél mindenhol mást jelent, és éppen az a terület, ahol a Trónok harca enyhébb időjárású helyszíneinek számos jelenetét forgatták – Málta, kiváló példa arra, hogy a hidegebb évszakok nem mindig kemények és könyörtelenek. A máltai szigetvilág a föld egyik legkellemesebb éghajlatával büszkélkedhet; a telek enyhék, a napsütéses napok száma több mint 300. A helyiek többsége úgy tartja, semmi sem ér fel egy gyönyörű téli nappal – s ebből itt jó néhány akad. Ezek a pompás téli napok természetesen rengeteg elfoglaltságot kínálnak. A napsütéses, tengerrel és számtalan szórakozási lehetőséggel rendelkező Málta nemcsak az egyik legjobb nyári úti cél Európában hanem optimális helyszíne a csúcsidőn kívüli, utószezoni kirándulásoknak is egyrészt enyhe időjárása, kedvező éghajlata miatt, másrészt mert a fapadosok közvetlen járataival egész évben elérhető (idén télen már heti 3+2 alkalommal) mindössze kétórányi repüléssel.

Míg a forró nyári napok a strandoláshoz ideálisak, a mérsékeltebb, enyhébb őszi és téli hónapok roppant kedvezőek a hosszabb utakhoz, kirándulásokhoz a garrigue-bozóttal borított pompás máltai tájakon – a part menti szakaszok gyakran meredek sziklafalakban végződnek, hogy csak a lélegzetelállító Dingli Sziklákat említsük, de itt találhatók a törésvonalak mentén a hosszú vándorlásokra lehetőséget nyújtó Victoria-vonalak is –, illetve az építészet és a természeti képződmények felfedezéséhez. Ha inkább csak sétálgatnának, a falvakon keresztülhaladó túrák kiváló lehetőséget biztosítanak a helyiekkel való találkozásokra, a helyi kultúrában való elmélyülésre.

A máltai szigetek bővelkednek kincsekben; régészeti, építészeti, történelmi és kulturális értékekben. A UNESCO Világörökség három tagja, a világ legrégebbi, önálló megalitikus temploma, a Hal saflieni-i hipogeum és a barokk főváros, Valletta csupán ékkövek e büszke és ősi tengeri nemzet dicsőségének koronáján, amely befogadott minden hódítót és nagyhatalmat a Földközi-tenger térségében a régi időkben és a modern világban egyaránt. Valletta 2018-ban Európa Kulturális Fővárosa. Ennek köszönhetően a szokottnál is több hazai és nemzetközi kulturális, művészeti és kreatív program várja az idelátogatókat. Az impozáns házak, paloták, katedrálisok, tornyok, erődök és várak rengetegéből alig lehet kiválasztani, hogy melyiket látogassuk meg – a régi főváros, Mdina és Cottonera Három Városa a szemlélőt azonnal egy tündérmeseszerű világba repíti – nem meglepő, hogy ezek a helyszínek annyi nagyszerű filmben szerepeltek.

Az In Guardia történelmi játékok, a Medieval Mdina fesztivál, a heti piacok és a hihetetlenül élénk és sűrű kulturális események gondoskodnak arról, hogy soha ne unatkozzunk. Rendszeresen rendeznek művészeti kiállításokat, és a kulturális naptárban szeptembertől júliusig sorakoznak a koncertek. Ezek közül is kiemelkedik a Valletta Nemzetközi Barokk Fesztivál (2019. január 11-26.), valamint a „Notte Bianca” („Fehér Éjszaka”, 2018. október 6-7.) Vallettában és a Birgufest a történelmi Három Városban (Vittoriosa, 2018. október 9-11.), amelyek hatalmas tömegeket mozgósítanak. A sportkedvelők is számos programot találhatnak az eseménynaptárban ebben az időszakban. A Malta Classic Mdina Grand Prix (2018. október 13-14.) az Old Timerek rajongóit vonzza a szigetre, a Rolex Middle Sea Race (2018. október 20.) a vitorlázóknak ígér izgalmas versenyt. Míg Európában a november egyet jelent a szürke, ködös olykor havaseső áztatta nappalokkal, addig Máltán bátran bízhatunk a napsütésben. A jó időnek köszönhetően a futás szerelmesei november végén (2018. november. 23-25). az izgalmas Eurosport Malta International Challenge Marathonon mérhetik össze gyorsaságukat.

Egy-egy látnivalókban gazdag, eseménydús nap után, kiváló szállodákban pihenhetjük ki a fáradalmakat.

A máltai telet, szemben a barátságtalan észak-európai telekkel, a tarkaság jellemzi a legjobban. Az emlékezetes eseményektől a fényképezést is igazi élvezetté varázsoló téli mediterrán nap csodálatos fényéig mindig van miben gyönyörködni Máltán – a Földközi-tenger koronájának ékkövén.