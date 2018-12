A Diótörő világába hív az InterContinental (x)

Az ünnepi fényekbe öltözött belvárosban méltatlanul keveset gyönyörködünk vagy időzünk csak úgy advent idején. Az InterContinental szálloda a vásárok forgatagától távolabb, Budapest legszebb panorámáját kínálva buzdít arra, hogy idén fedezzünk fel új, meghitt karácsonyi helyszíneket a városban. A Corso étterem fűtött téli teraszán és a vasárnapi pezsgős brunchalkalmakon igazi télies fogások és a Diótörő ihlette díszek között elevenedik meg a klasszikus karácsonyi hangulat.

Az ikonikus InterContinental mellett elsétálva sokan képzelték már el, milyen lenne egy napra vagy csak pár órára vendégként megpihenni ott. Egy ötcsillagos márkától kevesen számítanának arra, hogy a vendégek mellett azokat is várják a lobbyban, akik csak egy italt fogyasztanának el, vagy kíváncsiak az ünnepi dekorációra – advent idején egy impozáns karácsonyfa és hangulatos téli kiegészítők mellett lehet tesztelni a Corso bár és lounge lélekmelegítő italait és helyben készült cukrászsüteményeit, tovább sétálva pedig a Corso étterem vendégei lehetünk a hatalmas panorámás ablakok mellett. Vagy éppen az étteremhez tartozó téli teraszon, ahol fűtőegységek és puha téli takarók, illatos fenyők társaságában mutatják magukat a Duna-parti nevezetességek.

Decembertől vasárnaponként különleges adventi brunchokkal készülnek a szervezők. A díjnyertes és minőségi magyar pezsgőkkel kísért ételválasztékban karácsony előtt szerepet kapnak a klasszikus ünnepi alapanyagok. A karácsony közeledtét nem csak a szezonális ételek mutatják: vasárnaponként a brunch vendégei és a lobbyban pihenők egyaránt a karácsonyi csodára hangolódhatnak, amikor az Operaház táncművészei egy-egy rövid részletet mutatnak be a Diótörőből. A kényelmes, 3 órán át tartó brunchon több mint 80 féle nemzetközi és hazai fogást kóstolhatunk, eközben a kicsik a gyereksarokban lehetnek részesei az animátorok által életre keltett Diótörő-varázsvilágnak.



Az InterContinental szálloda élő történelem a Duna-parton, ahogy a Diótörő is egy örök érvényű karácsonyi mese, amit kicsiktől a nagyokig mindenki ismer, ezért döntöttünk a klasszikus ünnepi tematika mellett. Szeretnénk, ha ebben az időszakban a budapestiek is friss szemmel fedeznék fel a várost, és térnének be feltöltődni a szállodánk által teremtett ünnepi világba” – emeli ki Claus Geisselmann, a szálloda igazgatója.

Hétköznapokon a teraszon az étterem téli menüjéből és a bár egyedi italkínálatából választhatunk: olyan, magyar találmányok inspirálta koktélokat kóstolhatunk meg, mint a Rubik’s Cube, a Safety Match, a Bíró’s Pen vagy az újonnan, kimondottan az ünnepekre megálmodott Hologram koktél. Ezek az italkülönlegességek nem csupán ízben okoznak meglepetést, hanem elkészítésükben és megjelenésükben is formabontóak – csakúgy, mint azok a vívmányok, amelyekről a nevüket kapták.