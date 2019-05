Merénylet Egyiptomban, turisták sérültek meg

Pokolgépes merényletet követtek el egy turistabusz ellen a gízai piramisok közelében lévő új egyiptomi múzeum közelében vasárnap. A merényletben legalább tizenheten megsebesültek, egy részük külföldi.

A merényletet az épülő Nagy Egyiptomi Múzeumnál egy, az út mentén elrejtett robbanószerkezettel követték el. Az autóbusz mozgásban volt a robbanás pillanatában. A Sky News Arabíja hírtelevízió úgy tudja, a sebesültek között tíz egyiptomi és hét dél-afrikai állampolgár van. Egyelőre nincsenek értesülések halálos áldozatokról.

