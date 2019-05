Jézus jelent meg egy felhőben Argentínában

Jézus-alakú felhőt fotózott egy amatőr fotós Argentínában. Monica Aramayo San Salvador de Jujuyban kapta lencsevégre az érdekes természeti jelenséget:

Oh cool!



Christ-like figure with a crown appears in clouds over Argentina https://t.co/N7ANg5Bend pic.twitter.com/afXOEhb5up