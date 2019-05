Májusi havazás: szánkózni lehet a francia Riviérán

Visszatért a tél Dél-Franciaországba. Cannes közelében alig lehetett látni valamit a hóvihartól, a hőmérséklet pedig 0 fokig süllyedt – számolt be az euronews. A kivételes fagy 110 kilométer per órás széllel csapott le a francia Riviérára. Marseille utcáin még szánkózni is lehetett, több helyen a hókotrókat is bevetették.

A talajközeli fagyok miatt tönkrement a termés, és a borászok attól tartanak, hogy a szőlő sem fogja kibírni a 20-25 fokos hőingadozást.

Eközben nálunk lehullott a hó a Kőszegi-hegységben, sőt a Bakonyban és a Kendigen is havazott.

Kiemelt kép: euronews – videó