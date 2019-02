Tömj magadba annyi csokit, amennyi beléd fér, vagy lazíts egy gőzölgő medencében!

Jó lenne átlépni az országhatárt? Irány az osztrák-magyar határ, ahol rengeteg zseniális programot tudsz magadnak szervezni még akkor is, ha odakint esetleg szakadna az eső.

Kit érdekel, hogy hideg van, ha termálvízben is ázhatsz?

Esik, fúj és hideg is van? Ilyenkor jó megfejtés belépőt váltani valamelyik különleges osztrák termálfürdőbe, és csúszni, csobbanni, ázni, szaunázni és elfelejteni a kinti körülményeket. Több remek hely van nem túl messze valamelyik határátkelőtől, és mindegyik másra jó: van, ahová családostul érdemes menni, és van, ahová inkább nyugiban relaxálni.

A Soprontól harminc kilométerre található Locsmándon, a Sonnentherme Lutzmannsburgban leginkább a családosok fogják jól érezni magukat. Már néhány hónapos korában elhozhatod ide a gyerekedet, ugyanis egy komplett babawellness-részleg van itt, nagyon sekély, meleg vizű medencékkel, pihenőhelyekkel. Annyira komolyan veszik a kicsik wellnesskiképzését, hogy még Ausztria első babajakuzziját és babaszaunáját is létrehozták. De nem csak bébiknek való ez a hely: az élményfürdőrészlegen brutális csúszdák közül válogathatnak a nagyobb gyerekek – meg nyilván a felnőttek is. Több beltéri csúszdájuk is Európa leghosszabbjai között van, és olyan is akad, ahol egy gumifánkra ülve hárman együtt lehet csúszni. Ha egy kicsit elég volt a fröcskölő és visító kiskorúakból (vagy eleve gyerek nélkül jöttél csúszdázni, és kis nyugalmat keresel), próbáld ki a hatalmas szaunarészleget, ahol a szaunázás után egy látványos kandalló mellett heverészhetsz.

A fenti fürdőhöz nagyon hasonló a koncepciója a Szombathelytől, Soprontól is kb. egy-egy óra alatt elérhető Therme Loipersdorfnak is. Itt is van bébirészleg, a nagyobbaknak pedig élményfürdő öt bazinagy csúszdával, melyek közül az egyiken egymással párhuzamosan lehet versenyt csúszni. De vannak termálvízzel töltött pihenőmedencék is, amikből a szabadba is ki lehet úszni – nekem ezek a kedvenceim, mindig ilyen japán makákónak érzem magam bennük. És a 8500 négyzetméteres luxy szaunarészleg is szuper hely, tucatnyi szaunával, félhomályos pihenőhelyekkel, termálmedencékkel.

Tudj róla! Ausztriában a szaunarészlegek szigorúan nudista területek. Én sokévnyi ausztriai szaunázással a hátam mögött már jól viselem, de tudom, hogy van akit nagyon megdöbbent. Törölközővel-szaunakendővel persze takarhatod magad, ha zavar a teljes meztelenség.

Ha valami egész másra vágysz, gyors csúszdák helyett inkább egy műalkotásban áznál, a te helyed a Soprontól kocsival másfél, Szombathelytől egy, Szentgotthárdtól csupán háromnegyed órányira található Hundertwasser Therme Bad Blumau. A négycsillagos hotelnek és termálfürdőnek otthont adó épületet a tarka, hagymakupolás, játékos kialakítású házairól ismert Friedensreich Hundertwasser tervezte. Ha láttad már a bécsi Hundertwasserhaust, akkor tudod mire számíthatsz majd. A fürdőben – ahová előzetes bejelentkezés szükséges, hogy sose legyen bent tömegnyomor – 2724 négyzetméternyi vízfelület vár. A beltéri medencék Hundertwasser egyedi stílusában épültek, a forró vizű, kültéri gyógymedencés részen pedig egy gőzölgő művulkánt építettek fel a giccsre meglehetősen fogékony helyi erők. Este különösen hangulatos amúgy a blumaui fürdő, mert a kültéri medencék partjain tüzeket gyújtanak. És nem mellesleg az esti jegy jóval olcsóbb mint a napi – konkrét árak itt.

Csoki, sonka, bor – korlátlan mennyiségben

Megéheztél a fürdőzés után? Mit szólnál egy korlátlan csokikóstolóhoz? Vagy zseniálisan finom sonkákhoz? Egy jó hamburgerhez?

Szentgotthárdtól negyven perc, Szombathelytől kevesebb mint másfél óra a Zotter csokoládémanufaktúra – erre a programra, ha rám hallgatsz, egy egész napot rászánsz. Az extravagáns csokigyár látogatása egy rövid mozizással indul, ahol megismerheted a mindig felemás cipőt viselő – és kedvesen megszállottnak tűnő – Zotter urat és családját, a hely tulajdonosait. Utána kerámiakanalat és audioguide-ot (van magyarul is) kapsz a kezedbe, és indulhat a felfedezés. Mire végigjárod a látogatóközpontot, kb. kétszázféle csokit kóstolhatsz meg, a kakaóbabtól a 100 százalékos kakaótartalmú masszán át a különféle ízesítésű nugátokig és csokoládés italokig. Túlzás nélkül több órát el lehet molyolni bent, és ha véletlenül mégis szép időben érkeznél, vagy menet közben elállna az eső, a Zotter gyár mögötti, vicces szobrokkal telepakolt parkban még több órányi móka vár. Itt van például a hülye ötletek temetője, ahol frankón fejfát emeltek azoknak a csokitípusoknak, amik nem jöttek be a nagyközönségnek, és ezért kivonták őket a gyártásból. Képzelheted, mik lehetnek a sírfeliratokon, amikor egy olyan csokigyárról beszélünk, ahol a sajtos vagy halas csoki teljesen normálisnak számít…

Továbbsétálva pedig az „ehető állatkertnek” keresztelt részre érsz, ahol haszonállatokkal találkozhatsz, nyulaktól a teheneken át a struccokig. Az erdei részen slackline-okat feszítettek ki,

de van parasztgolf is, ahol gyakorlatilag gumicsizmával kell célba dobni.

Ha valami sósat ennél, a park közepén működik egy étterem, ahol kizárólag helyi termelésű alapanyagokból készülnek a fogások – a hamburgerjük nagyon finom. (Igen, ezért ehető állatkert a neve.)

És ha már a húsevésnél tartunk: Zotteréktől csak néhány perc kocsival a Vulcano sonkamanufaktúra, ahol mindenképp kóstold meg a csodás ízű, levegőn szárított sonkákat! A panorámás disznóólnál megismerheted a tulajdonos kedvenc disznóit, akik olyan luxuskörülmények közt élnek, hogy el se hiszed. Van napozóteraszuk, zuhanyzójuk, esténként Mozartot és Beethovent játszanak nekik, hogy jobban aludjanak, néhány kiválasztottat közülük pedig sörrel is megitatnak néha. (Ha befizetsz itt egy körbevezetésre, annak a söritatós performansz garantáltan része lesz.)

És végül egy kicsit távolabb eső, de szintén frankó hely: a Szentgotthárdtól 70 kilométerre található Genussregal. Képzeld magad elé az IKEA-nak azt a részét, ahol a nagy acélpolcokról vadászhatod össze a lapra szerelt bútoraidat – na, ez ugyanolyan, csak a kartondobozok itt nem a Jokkmokk asztal alkatrészeit rejtik, hanem borospalackokat, tökmagolajat, lekvárt, mézet. A dizájnos, részben szállítókonténerekből kialakított épület Stájerország legnagyobb vinotékáját rejti, emellett a környék összes termékét végig tudod kóstolni. Ezt úgy képzeld el, hogy a bejáratnál 7 eurót befizetsz, cserébe a kezedbe kapsz egy kóstolókanalat, és végigsétálsz a kiállításon, ahol megismerkedhetsz az egyes termékek előállításának lépéseivel, közben pedig negyven állomáson végigkóstolhatod a különböző termelőktől származó olajokat, chutney-kat, mézeket, sonkákat, eceteket, csokoládékat.

Jó móka lesz, eriggy!