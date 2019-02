Rémálommá vált a repülőút, amikor az egyik utas alsógatyára vetkőzött – fotók

Lizzie Thompson azt hitte, jól fog járni, ha a nagyobb lábterű ülést választja a repülőgépen. De nagyon nagyot tévedett, pechjére ugyanis egy olyan utas mellé ültették, aki túlságosan is otthon érezte magát a járaton: a férfi alsógatyára vetkőzött, még a zokniját is levette! És ekkor még fel sem szállt a gép…

The man in the seat across from me has taken HIS PANTS OFF for the flight and is just in his boxers. Flight attendants seem unconcerned. This is going to be a long flight @AirFranceFR #CDG to #LAX pic.twitter.com/Z0EfktDwpD