Még csak egyéves, de már 28 országban járt a világutazó baba – videó

Az angol Karen Edwards és Shaun Bayes Londonban éltek, de mikor első gyereküket várták, elhatározták, hogy eladják a házukat, és miközben Karen szülési szabadságon van, utazgatni fognak. 2015 óta hátizsákos turistaként járják a világot – időközben már két gyerekkel.

Idősebb lányukat, Esmét hat hónaposan már Szingapúrba vitték, és tíz hónapon át utaztak vele, mielőtt legközelebb hazamentek Angliába. Mivel mindenki jól érezte magát, második gyerekükkel, a most egyéves Quinn-nel is folyamatosan úton vannak. A két gyerek együtt már összesen 70 országban járt, többek között Balin, Kolumbiában, Tajvanon és Kanadában. Elmentek Machu Picchuba is.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon TRAVEL MAD MUM (@travelmadmum) által megosztott bejegyzés, Dec 28., 2018, időpont: 12:48 (PST időzóna szerint)

Az építőmérnökként dolgozó Bayes eddig mindig meg tudta oldani, hogy hosszabb szabadságot vegyen ki, de a család jelenleg hosszú távú megoldáson gondolkozik arra vonatkozóan, hogyan tölthetnének még több időt utazással. Azt mondják, ahogy a gyerekek cseperednek, egyre könnyebb utazni velük. Karen Edwards egyébként blogot is ír az utazásaikról.

(Story Trender)