Felállították a vonaton a szklerózis multiplexes lányt, mert „nem látszik rajta, hogy beteg”

Igaz, hogy Amelia Ayres egy csinos, fiatal, ránézésre egészséges 24 éves lánynak tűnik, sajnos a háttérben komoly betegséget cipel: a brit lánynak szklerózis multiplex autoimmun betegsége van, ami gyakran okoz végtagfájdalmakat, látási nehézségeket, szédülést és rosszullétet.

Amelia ezért érthető módon igyekszik mindig leülni a tömegközlekedésen, ám ezt sokan nem nézik jó szemmel. A lány elmesélte, hogy nemrég egy férfi bunkón rászólt, hogy adja át neki a helyét a vonaton, mert a hosszú lábai miatt extra ülésre van szüksége.

Woman, 24, with MS whose legs feel like ‘tiny shards of glass are digging into them’ told to give up train seat because she ‘didn’t look sick’ https://t.co/X7SeD7HnVk pic.twitter.com/HrGjGXHPh0

— The New York Times Post (@nytimespost) 2019. február 17.