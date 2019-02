Nagyot fordul időjárásunk

Egy anticiklonnak köszönhetően enyhébb, ragyogóan napos időnk lesz a hétvégén. A nagy kiterjedésű, magas nyomású légköri képződmény egész Nyugat- és Közép-Európa időjárását befolyásolja. Bár a reggelek továbbra is fagyosak maradnak, napközben sok napsütésre és 10-13 közötti maximumokra számíthatunk – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken az éjszaka képződött köd, illetve rétegfelhőzet feloszlása után változóan felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Csapadék egyáltalán nem várható. Délutánra 5 és 10 fok közé melegszik a levegő.

Szombaton a reggeli köd, rétegfelhőzet feloszlása után már túlnyomóan derült időre számíthatunk. Továbbra sem várható csapadék, és a szél is mérsékelt marad. Nappal feljebb kúszik a hőmérő higanyszála, már 7 és 12 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Vasárnap is túlnyomóan derült időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható, a légmozgás is mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben általában 8 és 13 fok között alakul, ami már egészen tavaszias időnek mondható. A nyugodt, enyhe téli idő a jövő hét elején is folytatódik.