Őrület! Szakad a hó Hawaiin – videó

Rendkívüli vihar pusztít Hawaii szigetén, több helyen még havazott is, ami ott egészen rendkívüli. Még Maui szigetén is szakadt a hó, ahol a hawaii földgazdálkodási és természetvédelmi hivatal szerint korábban még soha (!) nem fordult elő – írja az MTI.

A szigeten vasárnap este óta sok helyen áramszolgáltatás sincs, az áramhiány miatt pedig a vízművek sem tudja működtetni a vízellátást. A közegészségügyi hivatal munkatársai a fertőzésveszélyre is felhívták a figyelmet. Az utak szinte mindenhol jegesek, a sziget északi és keleti vidékein az óceánpart megközelítése is veszélyes. Lezárták a Haleakala vulkán körüli nemzeti parkot is, ahol szintén havazik.

Eközben a Hawaii fővárosában, a szomszédos Oahu szigetén fekvő Honoluluban viharriadót rendeltek el Oahu és Kauai szigetek egészére. A szigetcsoport legészakibb részén, a Nagy-szigeten keddre virradóra egyes vidékeken mínusz 10-12 Celsius-fokra süllyedt a hőmérséklet.

Some of you may not know but it's pretty common for it to snow every winter on the Big Island of Hawaii. Maui on the other hand is a freak rarity. Watch the snow storm roll into Haleakala. Love their reactions! Happy Birthday Kym!



