Mesés európai városok, ahová még idén utazz el!

Ha Spanyolország, akkor Barcelona? Igen, a turisták szerint legalábbis. Az ország második legnagyobb települése ugyanis mindent tartogat, amire a kikapcsolódni vágyóknak szükségük van: tradicionális városrészek, tengerpart, kultúra és persze az éltető napsütés. Több nevezetesség is tesz arról, hogy kihagyhatatlan úti célként gondoljunk a katalán városra. A Szent Család Temploma, spanyol nevén a La Sagrada Familia nem csupán egy templom, hanem egy varázslatos műalkotás is. Akik jártak már benne, tudják, hogy semmihez sem hasonlítható az a miliő, ami az épületben fogad, nem véletlenül lett a Világörökség része. A Güell park a másik csoda, amit minden Spanyolországba látogatónak látnia kell. A hely lakóparknak készült, de annyira izgalmas és egyedi lett, hogy turistalátványossággá nőtte ki magát, majd az UNESCO azt is a Világörökség részének nyilvánította. A nevezetességek közül a Mágikus szökőkutat ugyancsak érdemes meglátogatni, és a hangulatos, szűk utcákon is kellemes sétát tehetünk.

Ha Bécs, akkor karácsonyi vásár? Ugyan sokan azt gondolják, hogy a mesés várost leginkább a téli vásár kapcsán érdemes meglátogatni, ez egyáltalán nem igaz. Bécsben ugyanis számos izgalmas látnivaló várja a turistákat az év minden időszakában. Elég, ha meghalljuk, hogy a monumentális Szent István-székesegyházat magyarországi mesterek építették, máris látni akarjuk, ugye? De hívogató látnivaló a Hofburg, az egykori császári palota varázslatos épületegyüttese is. Nemcsak az építészetre csodálkozhatunk rá a Hofburgban, hanem az ott működő múzeumok is segítenek az időutazásban. Három tárlat várja a látogatókat: a császári lakosztályokat, az uralkodói ezüstgyűjteményt bemutató múzeum és a népszerű Sisi Múzeum. Aki Bécsben jár, nem hagyhatja ki a Mariahilferstrassét sem. A város öt kilométeres bevásárlóutcáján barangolni felemelő élmény. Az Operaházat is érdemes megcsodálni a turistáknak, és ugyancsak sokan kíváncsiak a múzeummá alakított Mozart-házra is.

Krakkó tágas főtere állandóan nyüzsög a turistáktól, az ódon szépségű város számtalan hívogató látnivalót kínál. Maga a főtér a város egyik legfelkapottabb része, körben éttermek, kávéházak, bárok, üzletek övezik. Mérete ma is szembetűnően nagy, ám volt idő, amikor Európa legnagyobbikának számított. Látványos része a Posztócsarnok, amelyet a XIV. században kezdték el építeni, mai külsejét a XVI. században érte el. A csarnok a főtér ékköve, az adja meg a semmihez sem hasonlítható hangulatát. Alsó részében kávézók és boltok vannak, míg felül múzeumi tárlatok várják a látogatókat. A másik jellegzetes épület a városháza, amelyet 1300-ban építettek. Maga az épület leégett, egy torony viszont megmaradt, és a főteret ékesíti. A vállalkozó kedvűek fel is lépcsőzhetnek benne. A gótikus Mária-templom is kiemelkedő látványosság Krakkóban, háromhajós belső szerkezete egyedülálló. A Wawel-domb is tartogat érdekességeket a Lengyelországba utazóknak. A waweli székesegyházat érdemes megnézni, ott koronázták a lengyel királyokat.