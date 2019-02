Ebben a hotelben minden a húsról és a kolbászról szól

Unod, hogy újabban minden a vegetarianizmusról és a húsmentességről szól? Claus Böbel hentes nem kevésbé. A német férfi annyira a kolbász megszállottja, hogy a hentesboltja mellett nyitott egy szállodát, amit szintén kedvenc ételének szentelt.

A BB&BB nevű hotel a húsimádók bástyája lehet a veganizmus felé forduló világban. Egyben egy tisztelgés, a hagyományos német kolbász előtt. A hotelhez tartozó étteremben természetesen minden fogás tartalmaz húst, még a fagylalt is húsízű. A dekorációban is mindenütt megjelenik a kolbász, sőt a vendégek a hentesboltban a készítésbe is bepillantást nyerhetnek.

