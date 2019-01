Hagyjuk a telet, menjünk el tengert és sivatagot nézni olcsón!

Város a Vörös-tenger kijáratánál

Eilat dél-izraeli kikötőváros, amely az Akabai-öböl csücskén, a Vörös-tengernél fekszik. Az állandó meleg és a tenger nyújtotta élmények miatt az izraeliek és az európaiak által egyaránt felkapott turistaparadicsommá vált. A város távol, háromszáz kilométerre fekszik Tel-Avivtól és Jeruzsálemtől, úti célnak biztonságos, nincs terrorfenyegetettség.

Eilatot 1949-ben alapították, az első időkben csupán néhány kibuctelepet hoztak létre, majd hat év elteltével már ötszázra nőtt a lakosok létszáma, jelenleg 50 ezer lelket számlál a település. A történelméről elég annyi érdekességet tudni, hogy 1967 júniusában Eilatot is érintette, hogy kitört a hatnapos háború. Ekkor Izrael egyetlen Vörös-tengeri kijáratát, az Akabai-öblöt elfoglalta négy arab állam (Jordánia, Szíria, Irak, Egyiptom) alkotta haderő. A szövetség célja Izrael megsemmisítése volt. Ebben a hat napban zajlott le a világtörténelem egyik legnagyobb páncélos csatája, amely során több mint ezer tank csapott össze. Ennek a sorsdöntő, több óráig tartó ütközetnek lett az eredménye, hogy végül Izrael megnyerte a hatnapos háborút, és megszerezte a Gáza-övezetet és a Sínai-félszigetet Egyiptomtól, a Golán-fennsíkot Szíriától és Ciszjordániát Jordániától.

Eilat stratégiai jelentőségét jól mutatja, hogy a fapados járatok által használt Ovda egy katonai repülőtér, amit évekkel ezelőtt megnyitottak a nemzetközi légitársaságoknak is. A repülőteret számos fegyveres őr védi, és bár lehet fotókat készíteni a reptér környékén, mégsem tanácsos, a katonák ugyanis nem szeretik, ha valaki körbefotózza a területet. Ilyen eseten elbeszélgetnek a kíváncsi civillel, majd megkérik, hogy mutassa meg az elkészült képeket. A repülőtérről könnyű bejutni Eilat szívébe, állandó buszjáratok indulnak, az út háromnegyed óra.

Szállodák egymás hegyén-hátán

A reptér környékén és a városon kívül számos (szögesdróttal, fallal határolt) katonai létesítmény látható, viszont Eilatban már nyoma sincs ennek. A városon jól látszik, hogy fő bevételi forrása az idegenforgalom: egymás hegyén-hátán állnak a szállodák, plázák, szórakozóhelyek, bárok. Igazi üdülőváros, amely teljes mértékben a turizmusra és annak kiszolgálására épült. Épp ezért, történelmi emlékhelyekre, nosztalgikus, kedves utcácskákra, régi épületekre ne számítsunk. Az egész napos fürdőzés után a vásárlás (hatalmas bevásárló központok, világhírű divatmárkák üzletei) vagy a szórakozás (jégpálya, mozik, vidámpark, éjszaki klubok) jelentheti a további időtöltést. A tizenegy kilométer hosszú tengerparti sávot végig ellepi a boltok, bárok végtelen sora.

Mennyire van ott most nyár?

A város elsősorban az időjárása és tengeri fekvése miatt vált népszerű desztinációvá. Tavasztól ősz végéig harminc-negyven fok körül van a hőmérséklet, a téli hónapokban a 20-23 fokos átlaghőmérséklet jellemzi. Mielőtt valaki útnak indulna, hogy megússza a telet, mindenképpen érdemes megnézni, hogy az adott héten hány fokra lehet számítani. Továbbá nem árt tudni, hogy télen este hat után hirtelen lehűl a levegő, éjszaka pedig 8-10 fokkal kell kalkulálni. A napsütést már fél héttől élvezhetjük, viszont (télen) délután öt órakor már lemegy a nap, tehát ne egy tipikus magyarországi nyári napot képzeljünk el. Ami pedig még ennél is fontosabb, hogy milyen hőmérsékletű a tenger: a téli időszakban 20-24 fok, ami hidegnek számít. A gyakorlatban egy átlagembert alapul véve ez körülbelül harminc-hatvan perc fürdőzést jelent egyhuzamban.

Tenger és sivatag alig 4 óra repülőút után

Eilat két legnagyobb előnye a turisták szempontjából: a természeti látványosságok – vagyis a tenger és a sivatag. Az utazókat leginkább a Vörös-tenger lenyűgöző élővilága, így a sznorkelezés és a búvárkodás vonzza. Továbbá ez a kite-osoknak és a szörfösök egyik kedvenc izraeli nyaralóhelye is. Akiket nem érdekelnek a vízi sportok, és az sem, hogy mi van a víz alatt, azok egyszerűen csak élvezhetik a tengert és a napsütést. A város a tengerpart mellé épült közvetlenül, a strandok általában kiépítettek és a legtöbb esetben ingyenesek. Az északi strandok fekvése kiváló, ugyanis a központban találhatók, viszont halakat, korallzátonyokat csupán elvétve láthatunk. Ha valakit a tengeri élővilág érdeklel, annak a déli partra kell eljutni. Gyakori buszjáratok állnak a nyaralók, lakosok rendelkezésére, semmi gondot nem okoz a szebb tengerparti részek, Princess beach, Corall beach felkeresése.

A Negevet látni kell

Izrael állam közel 60%-át a Negev-sivatag teszi ki, ez 12 ezer km²-es területet jelent. Az Eilathoz közeli sivatagi részt hegyek, völgyek, kráterek tarkítják. A várostól csupán huszonöt kilométerre található Izrael déli részének egyik legfőbb sivatagi látványossága, a Timna Nemzeti Park, amelytől bizonyára eláll mindenki lélegzete: az erózió által kialakított vidék a „mindenképp látni kell” kategóriába tartozik. A Timna Parkba helyi busszal (és egy kis gyaloglással) könnyen el lehet jutni, a belépő 3400 forintnak megfelelő sékel. A parkban lehet bicikliket bérelni, vagy autóval is körbe lehet járni. Fél vagy egész napos programról van szó, ugyanis a hegyes-völgyes vidék 60 km²-en fekszik. Ha meg akarjuk tekinteni a főbb természeti csodákat, akkor körülbelül négyórás biciklizésre lehet számítani.

Ezenkívül, el lehet menni túrázni a Red Canyonhoz, valamint könnyen elérhető Heródes király palotájának romjai, a méltán híres Maszada. A sziklán tetején álló várromról szintén fenséges látvány tárul elénk, arról nem is beszélve, hogy az egyik leghíresebb zsidó-római csata helyszínén állhatunk. Szintén érdemes ellátogatni a Holt-tengerhez is (télen szintén hideg), ez csupán két-három óra autó- vagy buszút messzeségben van az üdülővárostól.

Amennyiben mindenképp el szeretnénk jutni Jeruzsálembe, az sem lehetetlen, négyórányi távolságban található. Mivel Eilat tengerpartjáról Jordániába láthatunk, ezért Petrát is meg lehet nézni, szerveznek egy-, valamint kétnapos utakat is. Ez utóbbi csak idő és pénz kérdése. Míg a fentebb felsorolt látnivalókhoz eljuthatunk tömegközlekedéssel vagy autóval, és a belépő is pár ezer forintba kerül, addig a petrai kirándulás nem alacsony költségvetésű projekt.

Olcsó repjegy, hihetetlenül drága város

Az Ovda repülőtérre már 5 ezer forintért is levadászhatunk egy repülőjegyet, átlagosan 10.000-25.000 forintért pedig oda-vissza biztosan találunk öt-hat napra. Azt viszont tudnunk kell, hogy a magyar pénztárcához szabva Izrael drága ország. Természetesen Eilatban is vannak kisebb és nagyobb boltok, ahol bevásárolhatunk élelmiszerekből – ezek ára nagyjából a háromszorosa a magyar boltokban megszokottnak.

Az éttermek hihetetlenül drágák, tízezer forint per fő körüli áron kell számolni, és a street food sem olcsó. A humuszos, salátás, falafeles szendvicsek kétezer-háromezer körüli áron mozognak. Egy pohár izraeli sör (ami olcsóbb, mint bármilyen más márka) átszámítva ezernégyszáz forint, egy doboz kóla hatszáz, egy capuccino körülbelül hétszáz.

Viszont a buszozás megéri az árát: a Timna Parkba oda-vissza kétezer, a Maszadához és Holt-tengerhez négyezer, Jeruzsálembe eljutni és vissza tízezer forintba kerül átszámolva. Eilaton belül a közlekedés pedig háromszázötven forintnak megfelelő sékel. A szállásárak nagyon változók, az airbnbs helyek tízezer forint per éjszakától, a hotelek húszezer forint per éjszakától kezdődnek és a határ a csillagos ég.

Shabbat

Nem árt tudni, hogy az egyik legnagyobb zsidó ünnepkor Eilatban is bezárnak a boltok. A shabbat péntekenként naplemente után kezdődik és szombat naplementéig tart. A kisebb közértek és szórakozóhelyek nyitva vannak, továbbá a reptéri transzferek is működnek. Viszont nem árt a kirándulásokat ennek megfelelően tervezni, például pénteken ritkábban közlekednek a buszok.

És hogy összességében mennyire jó téli úti cél Eilat? Ha nem kifejezett célod, hogy egész nap a tengerben fürödj, mindenképp ajánljuk, elsősorban a napsütés és a Timna Park miatt!