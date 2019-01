Beugrott a boltba a buszsofőr vásárolni, a busz meg továbbment

Egy buszsofőr munka közben beugrott a boltba, de a jármű önálló életre kelt. Az eset a Fekete-tenger partján fekvő romániai Konstancában történt.

A buszvezető megállt, hogy az utasok leszállhassanak, majd ő is leszállt vásárolni. Ám sebességben hagyta a járművet, és a kéziféket sem húzta be. Így aztán a busz vezető nélkül is elindult – írja a Főtér.ro.

A jármű végül egy járdaszegélyen akadt fenn, de keresztbe állt az úton, és csaknem egy órán át akadályozta a forgalmat.

Az incidensben nem sérült meg senki, a sofőrt megbírságolta a rendőrség.