Donovaly – Téli csodaország a család minden tagjának (x)

Beköszöntött a várva várt síszezon, amit szinte minden családban olyan izgalommal várnak, mint a karácsonyt. A csúszás szerelmesei már novemberben elővették a sílécet vagy a snowboardfelszerelést a garázsból, és mindenki tűkön ülve várja az indulást. Azonban manapság nem olyan egyszerű megszervezni és finanszírozni egy családi síutat, mint 30 évvel ezelőtt.

Számos szempontot kel figyelembe venni, ugyanakkor gondolni kell a gyerekekre és persze magunkra is, így gyakran a méregdrága osztrák vagy francia Alpok mellett tesszük le a voksunkat, pedig van egy hely, amely minden tekintetben verhetetlen, és nem is kell átszelnünk hozzá a fél világot. Donovalyban mindenkinek varázslatos élményben lehet része.

A kicsiknek

A gyerekeknek nincs tökéletesebb hely a síelés elsajátítására, mint a Donovalyban található Funpark, ami Európa második legnagyobb gyermeksíparkja. A magyar oktatók mellett óriási plüssfigurák segítenek a kicsiknek megtanulni a hóekét, így garantált, hogy minden gyerkőc félelem nélkül vághat neki a világ egyik legizgalmasabb sportjának. A tanulást továbbá 9 gumiszalagos felvonó és egy körhinta is segíti, a nap végén pedig ajándék jár a kis diákoknak. Ráadásként, a Funpark minden délben várja az apróságokat a „Show on Snow” előadásra, ahol játszva tanulhatnak Dodo és Brumik társaságában. Ennél szuperebb élményben egy gyereknek sem lehet része, és az egész napos síovi alatt a szülőknek is bőven lesz idejük a komolyabb pályák meghódítására és a kikapcsolódásra.

A nagyoknak

Donovalyban nemcsak a gyermekeknek, de a nagyobbaknak is csúcsélményekben lehet részük, hiszen várja őket a Riders park. Azok, akik többre vágynak az egyszerű lesiklásnál, próbára tehetik magukat a vadiúj Freestyle parkban, ahol számos ugrató, korlát, box és egy big air ugrató is várja az igazán haladókat. A profi shaper (formázó) csapat nap mint nap rendbe rakja a pályát, így minden csúszásnál tökéletes állapotban várja a srácokat. A Riders park kitűnő lehet a nagyobb gyerekek számára, hiszen a számos akadály és elem egész napos kihívást nyújt nekik, de ha extrémebb családról van szó, akár mindenki kipróbálhatja a tudásának megfelelő „adrenalinbombát”.

és persze nekünk…

Hogy miért épp Donovaly? A gyerekeknél talán csak a felnőttek tudnak jobban szórakozni Donovalyban, hiszen mindenki megtalálhatja a kedvenc pályáját tudásszintjének megfelelően. Ezenkívül számos téli élménnyel is vár minket a PARK SNOW, mint például a korcsolyázás, bobozás, motoros szán vagy éppen paragliding. Mindezek tetejébe Donovaly nagyon közel van hozzánk, Budapestről akár már 3 óra alatt elérhető, és az árak verhetetlenek. A jól ismert minőséget sokkal olcsóbban megkaphatjuk, mint más síterepen, és a PARK SNOW kártya igénylésével még további számos kedvezményben lehet részünk. Donovaly tökéletes választás pároknak, barátoknak és családoknak egyaránt, hiszen itt mindenki feltöltődhet az év elején.