Közel van, hóbiztos, és nincs lavinaveszély: Rogláról van szó

Olyan hírek érkeznek az osztrák síterepek környékéről, amit ritkán olvasni, a tél az átlagosnál egy fokkal keményebben dolgozik az Alpok hozzájuk tartozó részén. Ha csak a magyar vonatkozást nézzük: január 9-én arról számoltunk be, hogy lavinaveszély miatt 64 magyart kellett kimenekíteni Präbichl síterepről, illetve szintén aznap derült ki, hogy három magyar munkavállaló fent ragadt Hochkaron, de azóta ők is szerencsésen lejutottak. A magyarok közt is népszerű Obertauern napokig megközelíthetetlen volt, és bár pénteken már üzemeltek a liftek, a következő napok ismét hatalmas havat hoznak az osztrák hegyekbe, így nem tudni, mi lesz jövő héten.

Szlovéniában ehhez képest nyugalom van: egyes terepek, mint például a Bohinji-tó feletti Vogel csak fél kilométernyi pályával üzemelnek, noha hozzá kell tenni, hogy a Triglav Nemzeti Park területére eső pályán tilos a hóágyúzás, csak akkor tudnak megnyitni, ha van természetes havuk.

Tavaly januárban már írtunk arról, hogy Szlovénia síközpontjai könnyedén hozzák az osztrák minőséget, ellenben a hütték és a felvonóárak jóval alatta vannak az osztrák átlagnak, sőt: a kisebb szlovén központokban, mint például Soriska Planina, már 21 euróért kapsz egy felnőtt bérletet, két gyerek pedig 12 éves korig ingyen síel, ha velük van mindkét szülő. Soriskánál északra, Maribortól nem messze található Rogla (Budapesttől 4 óra autóval), ez egy klasszik családi síterep, ahol a gyereknek meg a szülőnek is jó, azaz a kezdő gyerek simán veszi az akadályokat, a haladó szülő pedig talál magának combosabb lejtőt. A 12 kilométernyi pályának jelenleg minden egyes centimétere üzemel, egy hétvégére pont elég lesz.

Iderakunk egy galériát, kattintsd csak végig, ha másért nem, hát azért, hogy láss pár szép képet a Júliai-Alpok havas tájairól.