1988-ban igenis találtak két egyforma hópelyhet – 12 érdekesség a hóról

1. A Földünkön található édesvíz 80 százaléka jég vagy hó, és ebben a formában bolygónk felületének 12 százalékát teszi ki.

A Jeges-tenger Észak-Amerika felett

2. Elterjedt legenda, hogy az eszkimóknak 100 különböző szavuk van a hóra. Ennek oka lehet, hogy az eszkimók poliszintetikus nyelvet beszélnek, azaz egy szóba gyakran egy egész mondatot sűrítenek, így végtelen számú variánsról beszélhetünk, ha minden olyan kifejezést beszámítunk, amelyben a “hó” szerepel.

Eszkimó gyerekek egy igluban – Nunavut, Kanada

3. A világ legnagyobb hópelyhét – a Guiness Rekordok Könyve szerint – a Montana állambeli Fort Keogh-ban találták (Amerikai Egyesült Államok) 1887. január 28-án. Sajnos az nem derült ki, hogy a 38 cm hosszú és 20 cm vastag óriást hogyan sikerült minden károsodás nélkül lemérni.

12 különböző alakú hókristály mikroszkóp alatt

4. Bármilyen hihetetlen, de a hó nem fehér, hanem színtelen. A kristályszerkezet sok apró felületet hoz létre, ami a fényt hatékonyan visszatükrözi. Ennek eredményeképp látjuk fehérnek a havat.

Kolomenszkoje Múzeum Park, Moszkva

5. A valaha mért legtöbb hó 24 órán belül a Colorado állambeli Silver Lake-ben esett (Amerikai Egyesült Államok) 1926-ban: 193 cm!

Havazás a Colorado állambeli Silver Lake-ben

6. Nem állja meg a helyét az elterjedt nézet, miszerint nincs két egyforma hópehely a világon. 1988-ban a tudósok egy wisconsini hóviharban találtak két teljesen megegyezőt.

7. Az eszkimók jégből készült házikójában, az igluban a hőmérséklet akár 38 Celsius fokkal is lehet melegebb belül, mint kívül. Teljes egészében az emberi test melege fűti, és mivel a tömörített, megfagyott hó jó szigetelő, nincs bent olyan hideg, mint gondolnánk.

Eszkimó nők iglut építenek

8. Ideiglenes téli “autópálya” épül minden esztendőben Kanadában. A 467 mérföld (751,5 kilométer) hosszú “Wapusk Trail” a világon a leghosszabb szezonális téli út. Enyhe tél esetén már márciusban lezárják.

9. A legnagyobb hó- és jégszobrász fesztivált a kínai Harbin városában rendezik minden télen, az ország leghidegebb tartományában. 2007-ben az olimpia inspirálta a művészeket (a csapat 600 főből állt), és ekkor hozták létre a világ máig legnagyobb hószobrát, ami 200 méter hosszú és 35 méter magas volt.

Harbin jég- és hóbirodalma

10. Vannak, akik a legmostohább körülmények között is megállják a helyüket. A holland Wim Hof tartja például a mezítláb havon lefutott félmaraton legjobb gyorsasági eredményét (2 óra, 16 perc és 34 másodperc), ahogy az Északi-sark jege alatti 80 méteres úszás Guiness-rekordját is.

Wim Hof megmártózik a jeges vízben

11. Megdöbbentő tény, hogy egy hóvihar akár 39 millió tonna havat is megmozgat, és ez az energia egyenértékű 120 atombombáéval. A három leggyilkosabb hóvihar mindegyike az Amerikai Egyesült Államokban tombolt a feljegyzések szerint 1717-ben, 1798-ban és 1888-ban. Utóbbi folyamán a 130 cm-es hó betemette New Jersey-t, New Yorkot, Massachusettset és Connecticutot is!