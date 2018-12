Magyarország 9 legszebb téli kirándulóhelye

1. Börzsöny

A Duna–Ipoly Nemzeti Park területén található Nagy-Hideg-hegy a Börzsöny harmadik legmagasabb hegycsúcsa, 864 méteres magasságával télen is népszerű kirándulóhely, ami a Királyrétről indulva több túraútvonalon keresztül is megközelíthető.

2. Velencei-tó

A Velencei-hegységben tett frissítő séta garantáltan feltölt, sőt ha kedvez az időjárás, akkor a korcsolya szerelmesei kipróbálhatják a tó természetes jégpályáját is. Kell ennél több egy téli kiránduláshoz?

3. Kékestető

A Kékestetőn kevésbé a szánkózásé vagy a korcsolyáé, mint inkább a síelésé és a túrázóké a főszerep. A kékestetői adótorony az év minden napján látogatható, ráadásul tetejéről csodaszép kilátás nyílik a téli tájra.

Fotó: H. SZabó Sándor/MTI

4. Magas-hegy, Zemplén

Zemplén Magas-hegy igazi téli csodaország: téli–nyári bob- és hófánkpályák mellett, hóágyúzott sí-, jégkorcsolya- és szánkópálya is található. De aki inkább túrázni szeretne, annak is különleges élményben lehet része, hiszen a hegyen található kilátókból gyönyörű kilátás nyílik Sátoraljaújhelyre, Hegyaljára és a Bodrogközre is.

5. Lillafüred

Lillafüred a Bükk-hegység keleti völgyében fekszik, ahol a barlangtúrázóknak a mínuszok ellenére sem kell lemondaniuk kedvenc hobbijukról, hiszen Lillafüreden a barlangok télen is látogathatóak. De aki nem szeretne barlangászni, annak ott a Hámori-tó mellett lévő Palotaszálló, a függőkert vagy a jéggé dermedt lillafüredi vízesés is gyönyörű látványt nyújt.

Fotó: MTI/Vajda János

6. Normafa

Ha budapesti vagy, és nincs időd vagy lehetőséged vidékre menni, hogy igazán szép téli tájat láss, ne keseredj el, irány Normafa! A Normafa rendkívül kedvelt kirándulóhely egész évben, a 477 méter magas Szabadság-hegyre érdemes felsétálni, mert gyönyörű kilátás nyílik a téli tájra.

Kirándulók a Normafán

7. Visegrád

Visegrádon télen is az aktív pihenésen van a hangsúly: kedvelt a téli–nyári bobpálya, ahol a lesiklópálya középső kanyarjaiból gyönyörű rálátás nyílik a Visegrádi Fellegvárra. De több kiállítás is várja a kirándulókat a téli hónapokban, mint például a vártörténeti és a Szent Korona-történeti kiállítás vagy a Panoptikum.

8. Várgesztes

A Vértes-hegység északnyugati csücskében, Tatabányától 17 km-re található Várgesztes, a tökéletes hely az olyan túrázóknak, akik könnyed téli sétára vágynak. A várgesztesi vár tövében pihenőhely, a várfalak között pedig egy retró hangulatú turistaszálló is található, ami tovább emeli a hely hangulatát télen is.

Fotó: gesztes.hu

9. Dobogókő

Dobogókő a Pilis szívében, a Duna–Ipoly Nemzeti park területén található, a Pilis egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. A jól kiépített turistaútvonalakon könnyű téli sétát tehetünk, a téli táj nemcsak pazar látványt nyújt, de garantáltan fel is tölt.