Különleges jégpályával készül a téli szezonra Siófok

Télen is érdemes lesz felkeresni a már 50 éve várossá vált Siófokot, ugyanis december 21-től kezdve egészen február 17-éig jégpályává alakul a siófoki kikötő. S hogy legyen benne különlegesség is, egy ötven méter hosszú jégfolyosót is kialakítanak, amelyen a kikötő fái között is lehet majd korcsolyázni.

A megnyitó napján bárki ingyen használhatja jégpályát, ahol egy kis karácsonyi ünnepséget is tartanak, a siófoki középiskolásoknak pedig sorversenyeket rendeznek. A város karácsonyi ajándékaként szintén ingyenes lesz a korcsolyázás december 24-én, hétfőn is.

A Siófoki Jégkikötő december 21. és február 17. között mindennap, tehát karácsonykor és szilveszterkor is nyitva lesz. A pálya mellé gasztroárusok is kitelepülnek, így forralt bort és teát, illetve más finomságokat is lehet majd kapni, illetve korcsolyabérlésre és élezésre is lesz lehetőség.

A diákok januártól hétköznap 10 és 15 óra között ingyenesen korcsolyázhatnak, helyi lakosoknak pedig a lakcímkártya felmutatásával 50% kedvezményt biztosítanak a pálya használatából. Emellett kedvező árú bérletet is lehet váltani a több mint ötven napig nyitva tartó jégpályára.

A sportolási lehetőség és az egyedülálló kilátás mellett a Siófoki Jégkikötő több érdekes programot is kínál a látogatóknak.

