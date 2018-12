Lezárták a londoni Gatwick repteret, budapesti járatot is töröltek

A Gatwick repülőtéren először csütörtökre virradó éjjel állították le a forgalmat, miután a repülőtér közvetlen környékén és légterében is több drónt észleltek. A brit polgári repülésügyi törvények közforgalmú repülőterek egy kilométeres körzetében tiltják drónok reptetését.

A forgalom később megindult, de csütörtökön kora reggel ismét drónokat láttak Gatwick közelében, éppen a bevezető légi folyosón, és a Londontól délre fekvő hatalmas légikikötőt újból lezárták. A repülőtér tájékoztatása szerint csütörtök reggelig tízezer utast érintett a zárlat.

Drones cause flights to be suspended at London Gatwick Airport https://t.co/kxzdymHh59

— Danny🇨🇦 (@budmashi) 2018. december 20.