Facebook-posztban alázta porig túlsúlyos utastársát

Facebookon alázta meg túlsúlyos utastársát a 24 éves Lewis Openshaw, aki titokban képet is készített utastársáról. A Metro szerint Openshaw egy biztonsági cég igazgatója, aki Manchesterből repült Tunéziába. Hogy a kilátásban is gyönyörködhessen még felárat is fizetett egy ablak mellé szóló helyért.

Talán ezért háborodott fel annyira, amiért egy túlsúlyos nő mellett kellett eltöltenie a néhány órás repülőutat. A titokban készített fényképet aztán posztolta – azóta törölt – Facebook-oldalára is, ahol különböző otrombaságokkal illette a nőt. Igazából még idézni sem érdemes, de a férfinek gondja volt a nő kinézetével és nem bírta a szagát sem.

A man has been accused of bullying after he compared a woman sat next to him a lump of lard. Lewis Openshaw, 24, complained that he was sat next to the woman after he paid extra for a window seat.