Egymást taposták az autópályán a potyapénz miatt – videó

Két autó is karambolozott, miután egy pénzszállító autóból bankjegyek ömlöttek egy New Jersey-i autópályára a csütörtök reggeli csúcsforgalomban. A pénzeső láttán több autó is megállt, a sofőrök az úttesten rohangálva próbáltak meg minél több bankjegyet összegyűjteni.

A nem mindennapos esetet több videón is megörökítették. Egy szemtanú, Danielle Shah így számolt be a történtekről:

Az emberek egy kicsit megőrültek, amikor meglátták a pénzt. Úgy tűnt, abban a pillanatban semmi más nem érdekelte volna őket. Egyszerűen otthagyták az autójukat az autópálya kellős közepén.

A rendőrség közleménye szerint a pillanatnyi káosz két balesethez vezetett, azt azonban nem közölték, hogy személyi sérülés is történt-e. A pénzszállítónak egyébként a zárja mondott csődöt, ezért hordta el a szél a pénzt.

A pénzszállító cég, a Brink’s bejelentette, hogy vizsgálat indult az ügyben, de aki önként visszaadja a pénzt, az ellen nem indítanak eljárást. Ennél bővebben nem akartak nyilatkozni, még azt sem árulták el, mennyi pénzt veszítettek el.

Kattints a lejátszáshoz!

(6ABC)