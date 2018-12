Már be is fagyott az ország legmagasabban fekvő tava

Nemcsak nyáron, hanem most, a tél beálltával is érdemes kirándulni az ország legmagasabban fekvő tavához a Mátrába. A Sokszínű Vidéken közzétett fényképek tanúsága szerint már be is fagyott. A Sástóban a kirándulók nem csalódnak majd, mert varázslatos táj fogadja őket, ahogy az Szinok Gábor fotóriporter képeiből is kiderül.

Befagyott az ország legmagasabban fekvő tava | Sokszínű vidék Mátrafüred és Mátraháza között helyezkedik el a Sástó, hazánk legmagasabban fekvő mesterséges tava - 507 méterrel a tengerszint felett. Az egykor közel 2 hektáros nagyságú mocsaras, lápos, sással benőtt tavat 1953-ban lecsapolták, és utána alakították ki a jelenlegi szigeteket és a tavat. A hely horgászparadicsomként is népszerű.

A tengerszint felett 507 méterrel fekvő mesterséges tó közel két hektáron terül el, egész évben várja a kirándulókat és a horgászokat is.

A lenyűgöző fényképekért érdemes átkattintani a Sokszínű Vidék oldalára.

Képünk illusztráció, forrása: pixabay.com