Megható gesztus: idegeneket utaztat haza karácsonykor egy New York-i üzletember

Elajándékozza törzsutasként neki járó ingyenkilométereit egy New York-i vállalkozó, hogy öt idegen hazarepülhessen a családjához karácsonykor.

A 46 éves Peter Shankman hivatalból utazza be a világot, munkája miatt szinte egész évben repül. Emiatt rengeteg kedvezményt halmoz fel. Az ajándék kilométereket nem először ruházza át ismeretlenekre: ez már az ötödik év, hogy első osztályú repülőjegyeket osztogat.

Shankman jegyeire rendszerint az Imgur nevű képmegosztó oldalon lehet „pályázni”. A jelentkezőknek fel kell tölteniük magukról egy fényképet, és el kell magyarázniuk, miért van szükségük a repülőjegyre. Ezután szavazással lehet dönteni arról, kik legyenek az kedvezményezettek.

Az idei győztesek között szerepel egy Morgan Bothwell nevű 26 éves operaénekes, aki Kansasben folytatja a tanulmányait, emiatt nem tudott volna hazautazni a szüleihez New Hampshire-be. Elmondása szerint az édesanyja még karácsonyfát sem akart venni, annyira el volt emiatt keseredve. Az anyuka el sem hitte, amikor a fia közölte vele, hogy első osztályú jegyet kapott egy hazafelé tartó repülőre. A nyertesek között van egy édesanya is, aki 10 év óta most először láthatja majd a fia sírját, és egy férfi, aki a seregben szolgáló bátyját szeretné meglepni.

Shankman önzetlen akciója még a United Airlinest is megihlette. A légitársaság most azt tervezi, hogy ők is elajándékoznak 200 ezer mérföldet.

(ABC News)