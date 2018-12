Jégpalacsinták borították egy skót folyó felszínét

Lenyűgöző felvételek járták be az internetet a Skót Felföld egyik folyóját borító jégpalacsintákról. A látványos képeket Daniel Norrie fényképész készítette, aki rendszeresen örökít meg a téli napfelkeltéket. A fényképész épp úton volt egy helyszínről hazafelé, amikor a kocsi ablakából észrevette a különös képződményeket a Helmsdale-folyó felszínén.

Megkérte kollégáját, hogy húzódjanak félre egy kicsit, mert ő még sosem látott ehhez hasonlót. A vízen változatos méretben ringatóztak a palacsintára emlékeztető jégfoltok, méretük egy CD méretétől a bakelit lemezek nagyságáig terjedt.

Daily Mailnek a meteorológusok elmondták, hogy ezek a jégpalacsinták igen ritkán jelennek meg, főként a Balti-tenger és az Antarktisz vizein találkozni velük, de Észak-Amerikában és Kanadában is előfordul a jelenség.

