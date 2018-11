Úttesten még így nem kelt át senki, mint ez a fiatal – videó

Már lassan evidenciának számít, hogy Oroszországból érkezik a legtöbb elborult fedélzeti kamerás videó, főként azért, mert ott szinte szériatartozéknak számít ez a közlekedésbiztonsági eszköz. Ennek köszönhető az is, hogy most az egész világ, és így olvasóink is megcsodálhatják, hogyan kel át a zebrán egy orosz fiatal a szakadó hóesésben.

Az elképesztő videókra szakosodott ViralHog nevű Youtube-csatornára feltöltött kisfilm készítője csak annyit írt, hogy éppen hazafelé tartott a munkából, amikor valaki bukfencezve jutott el az úttest egyik oldaláról a másikra. Hogy a bemutatott gurulóátfordulások nem a legszabályosabbak, attól most tekintsünk el.