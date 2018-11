Időjárás: Nem csak a hegyekben eshet a hó kedden

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, figyelmeztetést adott ki a közútkezelő azért, mert jelentős havazás várható a hazai hegységekben. A meteorológusok szerint viszont nemcsak a magasan fekvő területeken várható havazás, hanem az egész országban.

Az Időkép jelentése szerint a magasabb hegycsúcsokon 10-20 cm hó is hullhat, de síkvidéki területen is összejöhet néhány centiméter hó szerda hajnalig. Kedden élénk, nyugaton és északkeleten erős lesz a légmozgás, néhol hófúvás is lehet. Hajnalban és napközben is -1, +5 fokot mutatnak majd a hőmérők.

Szerdán északnyugat felől csökkenni, szakadozni kezd a felhőzet, de a délkeleti, keleti országrészben még előfordulhat kisebb havazás, hószállingózás. Helyenként délkeleten azonban csak ekkorra vált havazásba a csapadék, és intenzitása már gyenge lesz, így itt legfeljebb látványhavazásban lehet részünk. Továbbra is élénk, északkeleten és nyugaton erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban szinte már mindenhol fagyni fog, napközben -1, +4 fok várható.

Csütörtökön és pénteken szárazabb, hidegebb idő várható. Hajnalonként a hófödte tájakon akár -10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, és napközben is az ország egy részén fagyni fog. Ugyanakkor több lesz a napsütés, csapadékra nem kell számítani.