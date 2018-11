Hátfájása lett egy túlsúlyos utas miatt a 12 órás repülőúton, most perel

Az 51 éves Stephen Prosser pert indított a British Airways ellen, mert állítása szerint egészségkárosordást szenvedett egy 12 órás repülőút alatt, mert egy túlsúlyos ember mellett kellett ülnie, aki miatt nem fért el rendesen a saját székében. Az üzletember szerint megsérült a háta a félnapos görnyedt ülőpozíció miatt.

A passenger is suing British Airways after being sat next to 'a 23-stone man' on a 12 hour flight. The businessman claims his back was injured after having to sit next to the overweight individual. Stephen Prosser, 51, who works as a company director, claims he suffered "soft tissue damage" after the man "wedged" himself into the seat next to him.