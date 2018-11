Különös dolog történt a parkolóban hagyott autóval a kéthetes nászút alatt

A 42 éves Zoe Parr kéthetes nászútra ment Jamaicába új férjével, az utazás előtt BMW-jét egy manchesteri parkolótársaságra bízta. Amikor hazaért, egy 70 fontos parkolási bírság várt rá, a dátum szerint a nászút második napján parkolt valaki tilosban az autóval.

A nő szerint nem csak a fényképes bírság a bizonyíték arra, hogy autóját használták, amíg nászúton volt, de mire hazaértek, a benzintartály is kiürült, a kilométerszámláló pedig 469 mérfölddel többet mutatott, mint amikor a parkolótársaság gondjára bízta a kocsit.

A FURIOUS mum claims the "world's worst" parking firm drove her car 500 MILES while she was on honeymoon in Mexico - and even landed her with a fine at an Asda car park. Zoe Parr, 42, was shocked to find a £70 fine from the supermarket - despite entrusting her car with a meet and greet parking company as she set off on her trip.