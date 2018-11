Szilveszter: fontos hírt közölt a BKK

Szilveszterkor egész éjjel járni fog a 2-es és a 4-es metró, valamint Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között a 3-as metró – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

A BKK hamarosan az adventi hétvégék és az ünnepek alatti közlekedési rendről is részletes tájékoztatás ad, de már most is lehet tudni néhány dolgot:

A felújítás alatt álló 3-as metró a december 1-jei és 15-ei áthelyezett szombati munkanapon, valamint december 9-én (bronzvasárnap) és 16-án (ezüstvasárnap) a hétköznap megszokott rend szerint, 20.30-ig Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között közlekedik. Addig a Lehel tér és Újpest között, azután a teljes vonalon metrópótló busz jár.

December 22-től, szombattól január 1-jéig, keddig – az ünnepek alatt – a 3-as metró egész nap jár Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között. A Lehel tér és Újpest között ebben az időszakban is metrópótló busz viszi az utasokat.