Durva közlekedési bírság járhat a ködlámpa használatáért

November közepére kezd valóban ősziessé válni az időjárás, amit az is jelez, hogy egyre többször ébredünk ködös időre, és esténként is gyakrabban lepi el az utakat a köd, ami a közlekedést is megnehezíti.

Az autókon a ködfényszóró illetve a ködzárófény használatával tehetjük biztonságosabbá az utazást magunk és a többi közlekedő számára is, ám ha rosszkor kapcsoljuk be ezeket, azzal nem csak zavarunk másokat, hanem akár súlyos bírságot is kockáztatunk.

A HVG utánajárt, bár minden jogosítvánnyal rendelkező autós tudja, hogy a KRESZ nem ad erős támpontot ahhoz, mikor kell, vagy mikor szabad bekapcsolni a ködlámpákat. „Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják.”

Ebben a gumiszabályban az a rossz, hogy másként értelmezheti a rendőr és másként az autós. Ilyenkor akár 30 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak az egyenruhások.

A német közlekedési szabályok sokkal pontosabbak, ott leírják, hogy autópályán és a gyorsforgalmi utakon 150 méter alatti látótávolság esetén kell bekapcsolni az első ködlámpát. Lakott területen kívül 100-120 méter, lakott területen belül pedig 60-70 méternél rövidebb látótávolság esetén kell használni a ködfényszórót. A ködzárófényt pedig kizárólag erős ködben, 50 méternél rövidebb látótávolság esetén szabad bekapcsolni.

Érdekes, hogy a pontosabb szabályzás ellenére Németországban alacsonyabb az indokolatlan ködlámpahasználatért kiszabott bírság: alaphelyzetben 20 eurós (6400 forint) büntetés jár, ami 35 euróra (11 300 forint) növekszik, ha esetleg balesetet is okozunk.