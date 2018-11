Két év múlva jöhetnek a repülő taxik

Akár több mint egy órát is nyerhetnek majd azok az utasok, akik a jövőben az Uber légi taxijait választják majd. Legalábbis ez derül ki abból az animációból, amelyen a botrányairól is elhíresült cég a legújabb fejlesztését mutatja be.

A légi taxira nagy szükség lenne az olyan túlzsúfolt nagyvárosokban, mint például Los Angeles, ahol a LAX nemzetközi repülőtérről a város közepén álló Staples Centerig vezető, kicsivel több mint 26 kilométeres utat autóval szűk másfél óra alatt lehet megtenni. Ugyanez a táv a repülő taxikkal 27 percre rövidülne.

Az Uber idén korábban bejelentett Elevate nevű projektje ezt ígéri, legalábbis, ha 2020-ig elhárulnak a technikai és jogi akadályok a repülő „autók” elől. A cég három városban, Los Angeles mellett Dallasban és Dubajban indítaná el a szolgáltatását.

Ehhez komoly jogalkotói munkára is szükség lesz, amit az Uber részben már ki is pipálhat, mivel idén májusban aláírtak egy egyezményt a NASA-val, amely egy új, az önvezető légi járműveket ellenőrző forgalomirányítási rendszer létrehozásáról szól. Igaz, a promóciós videóban még nincs szó önvezető járműről, a repülő taxit pilóta irányítja.

A cég víziója szerint az utasok az Uber autóihoz hasonlóan egy okostelefonos alkalmazáson keresztül foglalnának helyet a légi taxikon, igaz, a járművekbe csak erre a célra kialakított leszállóhelyeken lehetne felülni. Az Uber által kiadott videón ráadásul nyoma sincs a légi közlekedésben megszokott szigorú biztonsági intézkedéseknek, az utasok egyszerűen, a telefonjukra kapott kód segítségével közelíthetik meg a számukra kijelölt járműveket. Ami újdonság, hogy az utasokat az indulás előtt mérlegelik, hogy biztosak legyenek benne, nem túlsúlyosak a járművek számára.

A légi taxikat repülő autónak nevezni persze túlzás, sokkal inkább kisméretű helikopterszerűségekről lehet beszélni, amelyeknek a repülőkhöz hasonló, rögzített szárnyai is vannak.

Az Uber még tavaly állt elő az ötlettel, amelynek megvalósulásához még meg kell ugrani néhány akadályt. A már említett szabályozáson túl ugyanis egyelőre nem létezik az a fajta jármű, amelyet ehhez a szolgáltatáshoz megálmodtak. Az Uber légi taxijai ugyanis önvezető elektromos meghajtású járművek lennének, ehhez azonban először tökéletesíteni kell az önvezető autók szoftvereit, hogy légi közlekedésre is alkalmassá váljanak, nem beszélve az autók széles körű elterjedését egyelőre gátló megbízhatósági kérdésekről. Igaz, ezen a téren nincs hiány vállalkozó kedvű cégekből: jelenleg legalább 19 vállalat dolgozik hasonló megoldásokon, köztük olyan nagyágyúk is, mint a Boeing vagy az Airbus.

Az Uber bejelentése szerint az első önjáró légi taxik már 2020 előtt megjelenhetnek. Aki közelebbről szeretné megnézni ezeket a gépeket, annak érdemes lesz a Dallas-Forth Worth repülőtér környékére utaznia, itt fogják ugyanis végrehajtani az első teszteket.