Medúzák úszkálnak a Szent Márk téren Velencében – videó

Megdöbbentő, ami a tengertől egyébként is állandóan fenyegetett Velencében történik. A történelmi város háromnegyedét elöntötte az ár pár napja. Velencében mostanra csökkent a vízszint – amivel tengeri állatok is megjelentek -, de a szigetek egy része továbbra is víz alatt van.

A Szent Márk téren úszó medúzákat észleltek – számolt be az RTL Híradó.

“Hello human, just passing through.” Jellyfish on San Marco square, Venice during the extremely high tide or Acqua alta on October 29. Video: Causin Leonardo pic.twitter.com/YpY9JJnYJW — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2018. november 2.

Az előrejelzések szerint az esős idő – amely már 17 halálos áldozatot követelt – jövő hétig nem hagyja el Olaszországot.