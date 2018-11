3 magyarországi kirándulóhely, nemcsak családosoknak

Írottkő

A Kőszegi-hegység legmagasabb pontja a 883 méter magas Írottkő. A csúcs megmászása fárasztó lehet, de a kilátás kárpótol minden fáradságért. Ha erre járunk, ne felejtsük el megnézni Kőszeg városát, a Hősök kapuját, Jurisics várát, a Hét Vezér forrását és az Ördögtányér sziklaalakzatot sem. A történelmi kisvárosban rengeteg hangulatos étterem, kávézó található, ahol betekintést nyerhetünk a környék gasztronómiájába is.

Bakony

A Bakony egyik legcsodásabb kirándulóhelyét a Cuha-patak mentén találjátok. Az ámulatba ejtően szép szurdok meredek sziklafalai között csobog a bő vizű patak. Az igazi kalandot ígérő kirándulóutat többször keresztezik a műemlék jellegű kisvasút viaduktjai, alagútjai. Mindez már önmagában feledhetetlen élményt ígér a kirándulóknak.

Szigligeti vár

A várat a pannonhalmi bencések építették a 13. század közepén. A ma is méltán népszerű szigligeti várban számtalan programlehetőséget is kínálnak. Már éppen emiatt is érdemes a kirándulóútvonalak közé tervezni ezt a pazar műemléket. A szigligeti várból pedig káprázatos kilátás nyílik a Balatonra.