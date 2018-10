Még mindig nem ért véget a Ryanair által hátrahagyott magyarok kálváriája

Tegnap mi is beszámoltunk róla, hogy egy járattörlés miatt a Ryanair több magyar utasa, köztük egy tinédzserkorú gyerekekből álló sportcsapat is Milánóban ragadt. Bár a pórul járt utasok közül sokakat szétosztottak más Budapestre tartó járatok között, nem mindenki fért fel, az ő sorsuk pedig még most sem oldódott meg.

A hvg.hu újságírói elérték az egyik kísérőt, aki részletesen beszámolt a járattörlés óta történtekről. Mint kiderült, a sportcsapat – ahogyan a Blikk hivatkozott rá – egy 10–13 éves lányokból álló csapat, akik egy táncvilágbajnokságra érkeztek Olaszországba, amit egyébként meg is nyertek a gyerekek.

A járattörlés után azonban rémálomba fordult az utazás. A 40 fős csoport egy része haza tudott jönni a délutáni Ryanair-géppel, a későbbi mentesítő járatot azonban a Ryanair lemondta, állítólag a sztrájk vagy az ítéletidő miatt.

Az ír légitársaság ezután felajánlott egy buszos lehetőséget, a beígért járat azonban nem érkezett meg hétfő este 18:30-ra. A csapat tagjai Magyarországról tudták meg, hogy a busz 2,5 órát késik. A milánói magyar konzulátus lebeszélte őket arról, hogy felszálljanak a buszra, mondván, hogy az időjárási körülmények miatt veszélyes busszal nekiindulni, ráadásul a velencei csatlakozást sem érték volna el a csúszás miatt.

Az ott ragadt magyarok ezután kénytelenek voltak bejelentkezni egy szállodába – „természetesen” a saját költségükön. Ilyen későn már csak egy négycsillagos hotelben találtak szállást, ami 220 ezer forintos pluszkiadást jelentett, ezt az egyik kísérő férje állta. A csapat eközben a Facebookon kezdett pénzt gyűjteni. A kislányok közül többen már-már összeroppantak eközben, „sírás, kétségbeesés zajlott a reptéren” – írja a hvg.hu.

A csapat végül elbuszozott Milánóba, ahonnan vonattal Bécsbe mennek, innen pedig családtagok segítségével autóznak haza Budapestre.

A hírportálnak nyilatkozó kísérő azt is sérelmezi, hogy a konzulátus miért nem segített jobban a szervezésben – elmondása szerint mindennek nekik kellett utánajárniuk. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy kedden már segítőkészebbek voltak, a konzulátusról kimentek eléjük a milánói buszmegállóba, és segítettek elintézni a vonatjegyet is. Az ugyanakkor nem világos, hogy a költségeik közül mit fog megtéríteni a Ryanair. A legújabb szabályozás értelmében az utasoknak egyenesen Írországban kell majd panaszt benyújtaniuk.