Forgalmas szakaszon zárják le az M0-s autópályát júniusig

A Nagytétény térségében kialakított terelés miatt a forgalom az M1-es autópálya felé vezető oldalról átterelve haladhat a Duna vonalától egészen az M6-os autópályáig – írja az Infostart.

Ez egyben a 6-os főúti felhajtó lezárását is jelenti, azaz Budapest és Érd felől nem lehet majd felhajtani az M0-s autóútra az M1-es autópálya, Győr irányába. A lehajtási lehetőség ugyanakkor továbbra is megmarad. A 6-os főúton Budapest és Érd felől érkezők az M6-os autópályán keresztül tudnak felhajtani az M0-s autóútra. Emiatt az M6-os autópálya Érd észak csomópont és az M0-s autóút közötti szakasza mindkét irányba ingyenes lesz személyautók és nehézgépjárművek számára is. A felhajtó lezárása és a terelés várhatóan júniusig marad érvényben.

Az új burkolati jelek már elkészültek, a terelés kiépítéséhez további egy kilométernyi acélelemet szállítanak ki. Az elemek daruzási munkákkal járó behelyezése, majd az elválasztó fal végleges összeszerelése miatt az M5-ös autópálya felé vezető oldalon egy sávra szűkítik a forgalmat. Hétfőtől szerdáig, este 7 óra és hajnali 5 óra között végzik majd a korlátozással járó munkákat, a négynapos hosszú hétvégére ugyanakkor korlátozással járó, előre beütemezett munkákat nem terveznek.