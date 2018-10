Már csigajelmezes gyerekek is lefutják a mátészalkai „expresszt” – videó

Hiába telt el negyedév, a mátészalkai vasútvonalon még mindig csigalassúsággal közlekednek a szerelvények. Ez az a vonal, ahol csigajelmezben is sikerült lefutni az „expresszt”, amit most két kis csigával is megismételtek.