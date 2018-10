Mentett kutyák paradicsoma lett egy karibi sziget

A Nagy-Britanniához tartozó Turks- és Caicos-szigetek a Karib-tenger gyöngyszemei, egyben a turisták kedvenc célpontjai. Kevesen tudják, hogy a szigeteken több száz kutyus él szabadon, amelyek labradorok, német juhászok és fox terrierek évszázados leszármazottai, a helyiek csak Potcake-nek nevezik a kialakult fajtát.

Did some say beach walk!? @potcakeplace Photo:whattodointci #turksandcaicos pic.twitter.com/0KEcEEWG70

Egy helyi állatvédő szervezet nemrég létrehozta a Potcake Place nevű állatmenhelyet, ahol jelenleg 50-70 kutyának próbálnak szerető gazdit szerezni. Évente 500 kutyát adnak örökbe, de az állatokat egy-két órás sétára is ki lehet „bérelni”.

I just want to rescue dogs and drink wine. #myhappyplace #potcake #potcakeplace #rescued #TurksAndCaicos pic.twitter.com/qjp7Gx436r