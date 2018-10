Gigatök nőtt az idős asszony kertjében

Térdig érő tök nőtt egy egerszóláti asszony kertjében – számolt be a Tények. A gigászi méretű zöldség több tíz kilós, az idős nő egyedül fel sem bírja emelni.

Mint a töktulajdonos Sós Lászlóné elmondta, a magot még a piacon vette, és úgy gondolta, hogy egy kisebb sütőtök lesz majd belőle, amit megesznek. Állítja, még ehhez hasonlót sem látott, pedig nagyon régóta kertészkedik. Szerinte azért nőhetett ekkorára, mert egy olyan részen lett elültetve, amely trágyásabb volt a kelleténél, valamint a jó időjárás is hozzájárult.

Az asszony már akkor tudta, hogy nem lesz szokványos a termés, amikor az elkezdett kihajtani. “Óriási nagy levelei voltak és vastag szára” – mesélte a boldog töktulajdonos, aki a rekordméretű zöldséget a csirkéknek adja, mivel nem tudni, hogy vajon sütőtök-e vagy emberi fogyasztásra alkalmatlan marhatök (azaz dísztök).

Mindenesetre már most elhatározta, hogy jövőre is ugyanilyen tököt ültet és reméli, a mostanihoz hasonlóan azok is ilyen szép nagyra fognak nőni.