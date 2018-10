Különleges családi programok az őszi szünetre

Az őszi szünet 2018-ban október 29-től november 2-ig tart. Persze nem csak 5 napos, mivel az előtte utána lévő hétvégéket is hozzácsaphatjuk, így pedig már 9 napnál tartunk, amire érdemes előre programokat szervezni.

Őszi szünet a Skanzenben

A szentendrei Skanzen minden évszakban jó választás: szabad levegőn, kirándulhatunk, szórakozhatunk, miközben új ismeretekkel gazdagodik a család minden tagja. Ráadásul az őszi szünetre külön programokat szerveztek: tematikus bringatúrák során, múzeológusok vezetésével lehet a Skanzent körbetekerni. Lesz malomtúra, cipósütéssel, vajköpüléssel és kóstolóval. Lesz temetőtúra, gyertyaöntésel és bortúra is, természetesen borkóstolóval. A templomtúrán a Skanzen szakrális helyeit látogatják végig, a gyerekek pedig „Mákszem és Gubó” a két pulikutya, nyomába eredhetnek a Skanzen mesekönyve alapján.

A Skanzen őszi szünetre szervezett programjairól itt találsz bővebb információt.

Őszi szünet a Miniversumban

A Miniversumban is készülnek a városban maradt, vagy éppen Budapestre látogató gyerekekre: az állandó kiállítások mellett, lesznek vonatos játékok, kézműves foglalkozások és interaktív bábelőadások is. A halloween-re hangolódva lehet töklámpást készíteni, Denevér-koktélt kóstolni és indul az éjszakai kivilágítás is. Október 31-én pedig irány a Halloween-party, ahol saját díszeket is lehet készíteni, míg november 1-5. között a Lombfesztiválon kézműveskedhetnek a gyerkek.

A Miniversum őszi szünetre tervezett programjainak részleteit itt találod.

Bűvös Erdő az őszi szünetben

Az őszi szünetben még pont elcsíphetjük a Mezőgazdasági Múzeum újabb látványos, rejtvényekkel teli izgalmas kiállítását. Bűvös erdő- boszorkányos küldetés néven vághatunk neki ennek, a kalandos kiállításnak és játéknak. Lesz itt erdei manó, mohos tölgyfa, boszorkányvár és varázsfőzet. A Vajdahunyadvárban lévő kiállítás az egész családot egy képzeletbeli, bűvös erdei küldetésre invitálja.

A Bűvös Erdő programjairól itt olvashatsz részletesebben.