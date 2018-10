Óriási jégeső pusztított Rómában – videó

Olaszország középső és egyes déli tájain jelentős esőzéseket és brutális mennyiségű jégesőt okozott az a ciklon, amely vasárnap este Rómát is elérte. Az özönvízszerű felhőszakadás jégtáblákba rendezve sodorta a jeget a fővárosban, többfelé megbénítva ezzel a közlekedést – számolt be az Időkép.

Az indián nyárnak is véget vető jégeső és vihar több mint 10 fokos hőmérséklet-csökkenést eredményezett.

A huge hailstorm hit Rome yesterday evening, trapping vehicles and causing disruption. Jo pic.twitter.com/l7wSwonjih — BBC Weather (@bbcweather) 2018. október 22.

What a night in #Rome…Violent storm causes widespread flooding in Rome! Unexpectedly heavy showers of #rain and hailstones led to commuter chaos, causing some motorists to abandon their semi-submerged cars on flooded roads. #Weather #Hailstorm #Storm pic.twitter.com/iCW3aZec66 — Marco (WCN News) (@meteorologo777) 2018. október 22.

Extreme #hailstorm in #Rome, Italy yesterday evening the 21st October! A very Bad idea to drive in this amount of hail! Video by : Arianna Sasso #severeweather #extremeweather #hail pic.twitter.com/ujSlSg9MYn — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 2018. október 22.