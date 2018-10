A TOP 5 nászutas úti cél

A tökéletes esküvő lezárása nem is lehetne más, mint az álomnászút. Az ifjú párok előszeretettel választanak egzotikus úticélokat mézesheteik eltöltésére. Nem csoda, hiszen ezek a helyek valóságos földi paradicsomként tárják ki kapuikat a szerelmesek előtt. Romantikus vízparti bungalók, óceánra épült szerelmi fészkek, privát partszakasz, mind-mind hívogatóan csalogatják a friss házasokat a világ minden tájáról, így Magyarországról is. Kiskasza Kinga utazási szakértő most a legtrendibb úticélokat mutatja be